Los desafíos de Tubondi, la aplicación pensada para viajar mejor

Por dónde anda el colectivo, a qué hora llega a la parada y si la unidad cuenta con rampa son elementos informativos esenciales a la hora de planificar mejor un viaje urbano que en ocasiones deviene en fuertes dolores de cabeza. Eso es lo que pretende Tubondi, una aplicación lanzada por la Municipalidad, presentada por el propio intendente Martín Llaryora y que al decir de autoridades municipales “coloca a Córdoba a la vanguardia en Latinoamérica”.

GPS mediante, la nueva herramienta brinda la ubicación de los colectivos y el horario de llegada a las paradas; así, permite ahorrar tiempo, eficientizar el viaje, ganar seguridad y comodidad. Para sus entusiastas promotores es “un viaje de ida”, y no hay duda de que resulta una buena noticia, aunque enmarcada en un sistema de transporte aquejado por algunos males históricos y similares a los que se registran en otras metrópolis de este lado del mundo.

Cómo usarla

Los pasos para utilizar el servicio son sencillos: los usuarios deben ingresar a www.tubondi.com, descargar la aplicación, y ya en ella elegir la línea de colectivos y el sentido y dirección del recorrido. Allí la app despliega el trayecto seleccionado, el usuario debe elegir la parada que desea consultar y marcar en el apartado “próximas llegadas”, donde le informará la hora de arribo. También si la unidad tiene rampa de accesibilidad, un tema pendiente en casi la mitad de los coches pese a que la ordenanza vigente pauta la obligatoriedad del dispositivo.

“TuBondi” permite que los usuarios puedan decidir cuál es el mejor momento para acercarse a la parada, reduciendo los tiempos de espera. Anuncia, además, el recorrido alternativo que realizarán los colectivos en caso de desvíos u otras novedades, muestra los puntos de compra y recarga de Red Bus más cerca de la ubicación de origen y permite compartir la ubicación en tiempo real del colectivo vía Whatsapp.

Los usuarios registrados ya son más de 26 mil, y las consultas no paran: hubo 230 mil solo en los primeros días de sistema. “A partir de ahora no es necesario esperar en la parada, porque esta nueva app te permite saber dónde está el colectivo, en cuanto tiempo llega. Esto es fundamental, ya que le permite a la persona disponer de su tiempo de manera más eficiente”, explicó Llaryora en la presentación oficial, y calificó a Tubondi como “una herramienta útil y fácil de usar”.

A su lado, el secretario de transporte Marcelo Rodio señaló que la app “brinda información para trasbordos, avisa hasta donde llegás, donde tenés que bajarte, cuánto tenés que caminar para tu próxima parada, y donde tomar tu próximo colectivo”. Entusiasmado, señaló que con la aplicación “somos la quinta ciudad en América que tiene este sistema, junto con Nueva York, México, Santiago de Chile y Buenos Aires”.

Marcelo Rodio, Secretario de transporte de la Municipalidad de Córdoba.

Buena recepción, algunas dudas

La novedad fue bien recibida, en un contexto general donde el transporte urbano suele estar asociado a las malas noticias: costos por las nubes, regular calidad del servicio e inseguridad impactan de lleno en un servicio que quedó golpeado por la pandemia y que enfrenta además una desigual distribución de subsidios. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por caso, la compensación tarifaria por unidades es de casi el doble que en Córdoba.

En la actualidad son más de 800 las unidades que operan las tres empresas prestatarias del servicio, con la estatal Tamse como actor emergente, modernización de unidades mediante, que intenta mejorar un sistema de transporte que no pocos creen “sin remedio”.

Tu Bondi, que va en esa línea, debe batallar con el desconocimiento de la gran mayoría de los usuarios y el descrédito de quienes desearon utilizarla y no pudieron. También fue recibida con creciente expectativa, sobre todo por los pasajeros más jóvenes, usuarios más frecuentes de este tipo de tecnologías.

Brisa, estudiante secundaria, dice a La Nueva Mañana que “usarla es sencillo” y destaca que “te fijas en la aplicación si viene el colectivo, te dice cuánto falta para que venga y así no pierdo más tiempo en las paradas”. La joven indica empero que “en mi celu a veces no anda y a veces sí”. Otra usuaria, perteneciente al mismo corte etáreo, destaca la practicidad, mientras que una compañera de infortunada espera en una parada céntrica señala que “intenté descargarla pero no pude, así que acá estoy, esperando”.

Al menos en el relevamiento realizado por este medio, el optimismo es algo menor entre los usuarios de mayor edad. Miguel, por caso, se ofusca al relatar al cronista los padeceres a bordo de la línea que lo lleva de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y recomienda que “para tomar el pulso de cómo está el transporte, los funcionarios deben simplemente recorrer las paradas”.

Se entiende: el transporte público de la ciudad de Córdoba tiene problemas históricos y adolece de los mismos inconvenientes que se presentan en otras grandes metrópolis. Tubondi viene a alivianar un poco ese estado de situación, da un pasito más para que el viajar sea un placer.

