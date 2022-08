Valoyes y Enzo Díaz, los “rescatables” en la derrota ante Vélez por la Copa

En un partido clave y trascendental, solamente Diego Valoyes y Enzo Díaz entendieron, en Talleres, la seriedad de lo que había en juego y metieron compromiso aunque no pudieron evitar la derrota ante Vélez por 1 a 0, para quedar eliminados en cuartos de final de la Copa Libertadores. Bien Guido Herrera en dos cierres y algo de Rodrigo Villagra, pocos elementos para aspirar a más.

Guido Herrera: (6) Tuvo dos tapadas claves, una ante Bou en el primer tiempo

Gastón Benavídez: (5) Partido opaco, no logró ejecutar ningún centro preciso. Inadvertido.

Matías Catalán: (5) Falló en la salida del gol de Vélez, no por error propio sino por enviar una pelota sin destino a los pies de un volante rival, en un cierre apresurado. Bien en el juego aéreo.

Rafael Pérez: (5) No tuvo su mejor noche, se complicó con Prato. Bien con Bou pero tuvo una imprecisión en un pase que derivó en el error y el gol de Vélez.

Enzo Díaz: (7) Un león. El que mejor entendió cómo deben jugarse este tipo de partidos. Gran primer tiempo subiendo por su sector, siempre pidió la pelota y no jugó con tanto nerviosismo.

Rodrigo Villagra: (6) Sacrificada labor, se fue reemplazado por un golpe, pero en el primer tiempo sobre todo se bancó a Perrone y se animó a jugar. Tuvo circuitos cortados.

Alan Franco: (5) No se acomodó a las necesidades del partido, no llegó a asociarse en el juego, más allá de algunos intentos.

Diego Valoyes: (7) De sus pies nacieron las únicas ilusiones de gol de Talleres. Atento para recibir, propenso a encarar, solo le faltó la definición. Fue el más peligroso.

Rodrigo Garro: (5) Se esperaba más de su juego como lo hizo en Liniers. Le costó conectar.

Francisco Pizzini: (5) Se esperaba más de él, por su experiencia pero nunca conectó con el juego y estuvo aislado, sin resolver.

Federico Girotti: (5) Entró poco en acción, aportó más corriendo que con pelota y en el inicio del complemento se lesionó solo en una jugada en ataque.

Ulises Ortigoza: (5) Entró de doble cinco, bien en los primeros toques, luego se fue diluyendo

Matías Godoy: (5) Fue vertical para encarar pero cuando se quedó sin espacios, chocó más de lo que jugó.

Michael Santos: (5) Solo tuvo un cabezazo sin tanto peligro que pasó al lado del palo. Fue neutralizado.

Julio Buffarini: (6) Entró para darle aire a la franja derecha, mejor e n la marca que encarando.

El DT

Pedro Caixinha: Planteo como para confundir al rival, sin ser tan vertical pero no encontró respuestas ni con Pizzini ni con Garro. Nunca pudo llegar al arco rival, el partido se presentó trabado y no tuvo otro plan ante la presión en campo de un Vélez que tenía mucho más claro su libreto. Los cambios no funcionaron. Su equipo no pateó al arco.

