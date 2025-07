La Selección argentina de vóley femenino derrotó a Brasil por 3-1 (25-17, 25-17, 21-25 y 25-15) este domingo y se quedó con el título en la primera Copa América de la historia, disputada en suelo brasileño.

El partido tuvo a la opuesta Bianca Cugno como la gran protagonista, consiguiendo 29 puntos y siendo la máxima goleadora del partido; además de ser elegida como la mejor jugadora del torneo.

Con mucha superioridad durante la semana de competencia, las Panteras venían de superar a Perú, Chile y Venezuela sin perder sets, por lo que el triunfo ante Brasil las dejó en la primera posición de la Copa, con 12 puntos.

De esta manera, el conjunto argentino cerró una gran participación en la primera Copa América de la historia, ganando todos sus partidos y perdiendo sólo un set, para quedarse con el título y subir al puesto 16° en el Ranking Mundial de la Federación Internacional de Voley (FIVB).

Un triunfo con esfuerzo

En un primer set de comienzo parejo, el seleccionado brasileño, que jugó con la Sub 23 porque la mayor está jugando la Liga de Naciones, llegó a ponerse en ventaja por 6-3, aunque el equipo argentino igualaría rápidamente. Con una igualdad mantenida hasta el marcador de 12-12, las argentinas ganaron 11 de los 14 puntos siguientes, para luego cerrar el set en 25-17.

El segundo parcial mantuvo la paridad, aunque fueron pocos los momentos en los que las Panteras no estuvieron por encima. El mejor momento argentino llegó desde un resultado favorable de 10-8, con seis de los siguientes siete puntos conseguidas por el representativo nacional. Así, un saque de Cugno no pudo ser devuelto por el equipo local, entregando el segundo set por 25-17, nuevamente.

Con un desarrollo parejo, el tercer parcial terminó siendo conseguido por las brasileñas, que se mantuvieron en igualdad hasta un marcador de 20-20 y pudieron empezar a alejarse en el marcador, cerrando el único set que consiguieron en el partido por 25-21, mediante un bloqueo de la receptora Stephany Morete.

El elenco brasileño mantuvo el empuje para el cuarto set y llegó a estar en ventaja tras la disputa de 19 puntos, aunque las argentinas pudieron volver a imponerse, se pusieron en ventaja por 23-15 y cerraron el partido con dos ataques consecutivos de la receptora Bianca Bertolino, para quedarse con el torneo.

