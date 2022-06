Daniel Scioli fue designado nuevo ministro de Desarrollo Productivo

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, reemplazará a Matías Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, confirmó a Télam la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

El presidente Alberto Fernández le ofreció asumir en el Gabinete tras pedirle la renuncia a Kulfas y el diplomático en Brasilia y ex candidato presidencial de 2015 aceptó la propuesta, por lo que dejará sus funciones en Brasilia. El ex candidato presidencial de 2015 deberá suspender la labor diplomática para asumir una cartera clave en la promoción del crecimiento, uno de los temas que siempre lo obsesionaron.

Un sábado particularmente agitado en la Quinta Presidencial de Olivos. El Presidente, más temprano, había confirmado la designación de Agustín Rossi como nuevo titular de la AFI.

Según fuentes de la Casa Rosada, el jefe de Estado se comunicó en la tarde de este sábado con Scioli en una conversación telefónica y ambos acordaron que asumirá como ministro una vez que concluya la IX Cumbre de las Américas de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Fernández tiene previsto partir hacia la reunión del foro hemisférico este martes por la mañana, acompañado por una comitiva reducida y un grupo de periodistas acreditados.

El mandatario le tomará juramento a Scioli a su regreso de la Cumbre, en la que participará como gobernante de la Argentina y presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), confirmaron a Télam fuentes oficiales.

Tras el pedido de renuncia a Kulfas, el Ejecutivo deberá resolver la continuidad de los funcionarios que trabajan con él, aunque entrada la noche desde la Casa Rosada volvieron a sorprender en un día a puro vértigo: el reemplazante será Scioli.

La decisión de sumar a Scioli

El Presidente decidió el nombramiento del ex vicepresidente y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, después que la vicepresidenta Cristina Kirchner denunciara una operación en off desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que precipitó el pedido de renuncia de Matías Kulfas.

El mensaje por WhatsApp había sido enviado a periodistas y allí se imputaba a funcionarios que responden a la Vicepresidenta irregularidades en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner.

Durante el acto que compartieron el viernes Alberto Fernández y Cristina Kirchner, para celebrar los 100 años de YPF, la Vicepresidenta mencionó la licitación ganada por Techint, del poderoso empresario Paolo Rocca.

En ese momento le reclamó al Presidente que a Techint se le obligue a fabricar los caños del gasoducto en el país, evitando que los importe desde una fábrica vinculada a la multinacional en Brasil y así frenar la salida de dólares a precio oficial. La compañía fue la única oferente en la licitación, conforme a las características de los caños exigidas en los pliegos del concurso.

Noticia relacionada