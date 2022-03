"Mi decepción es absoluta; no confío en nadie, sólo en la Coalición Cívica"

Para Carrió, Juntos por el Cambio hubiese hecho "un papelón histórico e internacional si no colaboraba" con el acuerdo (Foto by NA)

En la antesala del debate en Senadores por el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la ex diputada nacional Elisa "Lilita" Carrió criticó a sus socios de Juntos por el Cambio y expuso así la interna opositora por resistirse a facilitar el acuerdo durante la votación en la Cámara de Diputados.

"Mi decepción es absoluta; no confío en nadie, solo en la Coalición Cívica", remarcó Carrió durante una charla en el Instituto Hannah Arendt. La jefa de la este espacio explicó los motivos por los que decidió facilitar la autorización al Gobierno a tomar una nueva deuda, para impedir un default.

"Aunque estemos solos (en referencia a la Coalición Cívica), vamos a honrar esta deuda con el Fondo. Era el mayor impuestazo a la sociedad", evaluó.

Para Carrió, Juntos por el Cambio hubiese hecho "un papelón histórico e internacional si no colaboraba" con la Casa Rosada en el acuerdo con el FMI para honrar la deuda que contrajo el ex presidente Mauricio Macri, en 2018, por 44.500 millones de dólares.

"No me callo más", sostuvo Carrió, quien aclaró que Macri y Horacio Rodríguez Larreta no actuaron de forma imprudente, pero sí lo hicieron "otros sectores" de Juntos por el Cambio. Arremetió contra el liberal de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, quien votó en contra del aval al pacto con el Fondo, tras expresar que no podía votar a favor de un acuerdo "irresponsable" que implicaba una suba "descomunal" de impuestos para los porteños.

"El ´no´ de López Murphy, que lo adoro, es inexplicable. Tiene un problema (por los impuestos) con los porteños, porque quiere ser intendente. Los ´ni´ (por los que querían abstenerse) no querían comprometerse. Si fueron comprometidos como líderes, ¿cómo no se van a comprometer?", aseguró Carrió.

Fuente: Noticias Argentinas

