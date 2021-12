Ante la suba de casos, UTS pidió medidas para proteger al personal de Salud

La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) emitió este lunes un comunicado en el que solicitó medidas para proteger al personal de Salud y a la población ante el aumento de casos de coronavirus.

"El final de año nos encuentra con un gran crecimiento de los contagios y el recrudecimiento de la pandemia también afecta a los trabajadores de la salud. Todos los días hay nuevos casos de compañeras y compañeros que se contagian y no pueden cumplir su tarea. A este ritmo, pronto quienes estamos trabajando no alcanzaremos para cubrir las guardias", destacaron desde UTS.



El gremio de trabajadores de la salud indicó que "el Gobierno debe hacerse cargo de su obligación de asegurar la atención de salud de las y los cordobeses". "Todo lo demás es intentar no enfrentar la realidad tal cual es. Por el camino actual se pone al sistema sanitario en serio riesgo de colapso, ante el aumento de casos con esta nueva variante de tan alta transmisibilidad. Los trabajadores de la salud estamos tan expuestos como el resto de la sociedad y más. La diferencia está en que precisamente nosotros somos quienes debemos cuidar a los demás", señalaron.

En ese marco adelantaron que presentarán este martes un pedido al Ministerio de Salud "para que

en todos los hospitales y establecimientos de salud se realice un régimen de guardias en espejo para que a través del funcionamiento en burbujas se reduzca la posibilidad de contagios entre el personal y la elaboración de protocolos de cuidado elaborados con participación de las y los trabajadores de salud".

"Reiteramos la necesidad de sumar a la planta al personal contratado por la contingencia de pandemia y realizar una amplia incorporación con plenos derechos de personal de todas las tareas y profesiones a fin de asegurar una atención de salud pública y de calidad", completaron.