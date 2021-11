Luis Juez aseguró: “Con un envión más metemos seis diputados”

“No hay mayor fortaleza que la unidad. Esto lo tenemos que grabar a fuego. Te puede ir muy bien, podés estar liderando las encuestas, podés ser Gardel. La agrupación 13 de septiembre está que explota. De repente tengo un millón de amigos. Pero no hay mayor fortaleza que la unidad", expresó este jueves el candidato a senador de Juntos por el Cambio Luis Juez en su recorrida por distintas localidades y ciudades del departamento Colón.

"Nadie está pidiendo que pensemos igual, ni que cambiemos nuestros orígenes. Tenemos que estar juntos. Con nuestras diferencias, pero juntos. Tengo claro que si estamos juntos el enemigo se preocupa. Si estamos juntos los tipos ven peligrar su poder. Tenemos que subir un escalón. Hay que metérselo en la cabeza. La etapa de confrontación ya pasó. Yo la pongo en valor para que podamos lograr la unidad. El concepto de la unidad es clave para todo lo que se viene”, enfatizó.

Este fue el concepto central que esbozó el candidato en su recorrida junto a Carmen Álvarez Rivero y Héctor Baldassi por Malvinas Argentinas, La Granja, Unquillo, Agua de Oro y Río Ceballos, entre otras.

En otro momento de su encuentro con los vecinos, Juez sostuvo: “Con un envión más metemos seis diputados y ustedes se preguntarán si eso hace la diferencia. Yo les digo que sí. Un diputado más hace la diferencia porque significa tener quórum o no tenerlo, así de simple. Por eso les pido un esfuerzo más, no dejemos de hablar con todos aquellos vecinos que por una u otra razón no fueron a votar en setiembre. Nos jugamos muchas cosas y por eso necesitamos un triunfo mucho más contundente que el que tuvimos en las PASO. A no bajar los brazos que todo lo que estamos haciendo es para que nuestros hijos tengan futuro aquí, en nuestro país y no tengan que salir a buscarlo afuera” .

Luis Juez comenzó su recorrida con un encuentro en el Comité de la Unión Cívica Radical de Malvinas Argentinas y continuó en Mi Granja con una reunión de la que participaron candidatos, dirigentes y vecinos.

Luego visitó a la intendenta de Juárez Celman, Miryam Prunoto. Al mediodía junto a los Candidatos de Juntos por el Cambio compartió un almuerzo en Colonia Caroya.

Según se informó, este viernes, Luis Juez mantendrá contactos con periodistas y se reunirá con vecinos y militantes en San Francisco del Chañar y Sebastián Elcano. El sábado, en tanto, estará en Río Cuarto, General Levalle y Laboulaye.