Villa Boedo: un chofer del transporte urbano fue agredido con una trincheta

Cera de las 18.30 de este lunes, un conductor del transporte urbano de pasajeros fue agredido con una trincheta y sufrió cortes leves en el cuello. Ezequiel, de 32 años, fue el foco del ataque de una pareja que viajó sin abonar los pasajes correspondientes.

"Se subieron en Colón y San Martín y se sentaron sin pagar. Yo al tipo ya lo he subido en Villa Boedo y varias veces hizo lo mismo, entonces de buena forma le dije que tenía que abonar el pasaje. Ahí se puso violento y empezó a insultar desde atrás", relató a ElDoce.tv Ezequiel.

Por momentos la situación se calmó, pero al llegar a Villa Boedo el mal clima recrudeció y el trabajador activó el botón antipánico.

"Me decían que no me haga el pícaro con la gente del barrio", sostuvo la víctima, que relató que "el hombre me siguió insultando y me pegó una cachetada. La mujer sacó una trincheta y me la apretó varias veces en el cuello".

Finalmente, los agresores abandonaron la unidad y el chofer fue asistido en el Policlínico Policial, donde se constató que las heridas no revestían gravedad.