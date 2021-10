El SEP manifestó frente a Apross: "Seguimos esperando respuestas"

El Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia (SEP) llevó adelante este mediodía una protestas ante la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) pidiendo una rápida solución para una serie de reclamos que desde hace tiempo vienen elevándose, sin respuesta alguna por parte de las autoridades obra social de los trabajadores del Estado cordobés.

La protesta del lunes giró a tres temas puntuales: el pedido por el pago de retrasado por tareas correspondientes a funciones jerárquicas dentro de la obra social, la urgente solución de un problema informático que paraliza el desarrollo normal de las actividades desde hace casi un mes y medio, y el nuevo reclamo por la regularización de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en un contexto de extrema precarización.

Respecto al primer punto, desde el SEP indicaron que hay un conjunto de trabajadores que cumplen funciones jerárquicas, a los que desde hace nueve meses se les dejó el plus salarial que reconoce, por convenio, esas funciones. Lo llamativo de la situación es que se dejó de pagar ese diferendo a personas que vienen cumpliendo esas funciones desde hace años, pero que nunca habían sido formalmente asignados. “Después de tanto tiempo, hicieron una observación dando cuenta de una falla administrativa y en vez de solucionar el problema, directamente les dejaron de pagar”, señalan desde el cuerpo de delegados que se manifestaron este lunes.

Otra de las realidades denunciadas por el sindicato indica que APROSS está hace “40 días sin sistema”. Eso impide el normal desarrollo de la actividad, desde las cuestiones más básicas del funcionamiento de la administradora. “Los trabajadores no tienen forma de responder a los reclamos y eso repercute en el funcionamiento diario, imagínate que no podemos mandar ni un mail”, señalan. La explicación es que un virus informático “destrozó” el sistema interno, pero desde el gremio entienden que la situación ya se debiese haber normalizado en pos de una correcta prestación del servicio. “La gente se termina enojando con nosotros, pero realmente no podemos hacer nada”, advierten los trabajadores.

El otro punto tiene que ver la precarización laboral y el reclamo puntual de más de una veintena de monotributistas que piden ser reconocidos en su actividad y ser contratados de modo formal. “Son trabajadores y trabajadores que desde hace años cumplen las mismas tareas que cualquiera de nosotros, pero tienen todos sus derechos cercenados”, aseguran desde el sindicato desde donde advierten también que se vieron obligados a “agudizar las medidas de fuerza porque no tenemos respuesta alguna”.

Por esa razón, trabajadores y trabajadoras continúan en estado alerta, a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades. La situación es seguida desde cerca por la propia conducción del SEP que pidió una reunión con el directorio de APROSS para abordar estas problemáticas, hasta el momento sin suerte.