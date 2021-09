Arce: "Me voy dejando plata al club, porque en diciembre podía irme libre"

El mediocampista ofensivo habló sobre su partida de Instituto y se refirió a los DT que tuvo en el club. "Me dolió que dijeran que yo quería irme", dijo.

"Me voy agradecido por estos dos años en el club", expresó el mediocampista Damián Arce que se alejó de Instituto para sumarse a un club del fútbol chileno.

En declaraciones al programa La mesa del fútbol, que se emite por radio Pulxo, el talentoso mediocampista afirmó: "Me voy dejando plata al club porque en diciembre podía irme libre".

En otro momento de la entrevista, el jugador contó: "Sentí en algunos momentos que no era importante para los entrenadores que estuvieron".

Además, afirmó: "Viví dos años hermosos en el club. Pasaron muchas cosas en el medio que la gente no sabe pero me dolió que dijeran que yo quería irme del club. Estoy contento porque por esta situación le estoy dejando una retribución al club que me dio mucho.