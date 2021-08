Por tercer trimestre, la capacidad industrial utilizada ronda el 60%

Según los datos relevados en la Encuesta Pyme del 2° Trimestre del 2021 llevada adelante por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (Enac), que contó con la participación de más de 1.040 empresarios de las 23 provincias, las pymes industriales llevan tres trimestres consecutivos de “normalidad” en su actividad, a pesar de la pandemia.

Así lo confirmó a La Nueva Mañana, Leo Bilansky, presidente de la mencionada asociación. “Desde la asociación de Empresarios y empresarias Nacionales venimos revelando desde hace 50 años todos los trimestres la dinámica de las pequeñas y medianas empresas. Le preguntamos de primera mano cómo están sus actividades, cuáles son sus desafíos y los problemas que tiene el sector. En este segundo trimestre del 2021, obtuvimos un dato alentador: pudimos determinar que por tercer trimestre consecutivo, la capacidad industrial utilizada es del 59,2%. Se trata de un dato alto, porque se encuentra 10 puntos por encima del registro obtenido en el último trimestre del Gobierno de Mauricio Macri”, explicó.

Según Bilansky, este es un dato que se viene sosteniendo y que refleja también que el nivel de empleo de la industria es mayor. “Emplea a más trabajadores que los que tenía al término del gobierno anterior”, detalló. “Es alentador porque es uno de los motores de la economía que tracciona también a la construcción, y que es central que esté encendido para que cuando la emergencia sanitaria merme el resto de la economía empiece a crecer”, analizó el presidente de la Enac.

El sector de comercio y servicios, un poco relegado

Por otro lado, hizo referencia a los datos que arrojó el relevamiento en el sector del comercio y de servicios, precisando que en comparación a las pymes industriales, aquí la capacidad utilizada se encuentra cinco puntos por abajo, en alrededor del 54%. “No tienen la misma performance que las industrias, pero está reactivando. Por último, el sector de la gastronomía, el turismo interno y la hotelería es el que se encuentra más relegado ya que todavía sigue asistido a través de programas del Estado, como por ejemplo el Repro II”, informó.

Bilansky expresó que el relevamiento considera el primer trimestre del año pasado (2020), previo a la pandemia, el cual evaluó como bueno también. “En ese trimestre hubo una reactivación pero después vino en marzo el cierre total y la pandemia, así que es imposible hacer relevamientos y comparaciones en ese período de tiempo que vino después”, aclaró.

“Nosotros vemos la realidad cotidiana: tener un 60% de nivel de capacidad utilizada es alto. Hubo picos en el gobierno de Cristina Fernández que se llegó al 70% o 75%, pero eso es algo extraordinario, que en el marco de una pandemia es imposible de dar”, dijo.

Inflación, paritarias y aumento de precios

Ligado a esta actividad, el Enac en su relevamiento también verificó la dinámica productiva en cuanto al empleo. “Lo que vimos es positivo ya que el 28% de las pymes incorporó trabajadores. Es un dato también auspicioso porque, además, la proyección es que se planea incorporar trabajadores también en el próximo trimestre. Ante la pregunta a los empresarios y empresarias, un 27% dijo que es así. Por lo tanto, se busca sostener este nivel de actividad y existe una expectativa de que vamos a seguir en esta meseta por lo menos hasta el último trimestre del año, donde nosotros creemos que va a haber una rampa de crecimiento fuerte”, anticipó Bilansky.

Ahora bien, entre los desafíos y los problemas con los que se encuentra el pequeño y medio empresario, una de las mayores preocupaciones es la inflación y el aumento desmedido de los costos de la materias primas e insumos utilizados, muchos atados al dólar y otros que no. “Los precios están subiendo de una manera preocupante. El 90% de las pymes que recibió ese aumento de precios terminó trasladándolo al consumidor y eso, para nosotros, involucra a la alta inflación existente”, expresó.

“Cuando preguntamos cuál es la inflación esperada para este año a los encuestados, nos indicaron un promedio de alrededor del 50,7%. Es decir, una inflación alta. Respecto a la encuesta anterior, proyectan un alza en la inflación y no que baje o se estanque. Eso es preocupante porque afecta el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, y luego impacta en las ventas. Es una dinámica destructiva la inflación del mercado interno”, afirmó Bilansky.

“Sabemos que se habían puesto una meta de una inflación del 29% a principios de año. Las paritarias cerraron en ese esquema. Pero después nos encontramos con una inflación totalmente disparada y que el Gobierno plantea un nuevo nivel paritario del 45%”, continuó. “Cuando nosotros les preguntamos a los empresarios pymes cuánto es el incremento que pueden dar en los salarios en este segundo semestre del año nos contestaron entre un 18% y un 20% nada más. Es decir, un 29% más un 18%. Pero estos números está claro que van a garantizarle al trabajador ganarle a la inflación. Es una situación delicada”, evaluó.

Y agregó: “Por supuesto que hay sectores que no pueden dar ningún tipo de aumento, en especial cuando parte del salario lo sigue pagando el Estado. Las realidades son heterogéneas pero lo que yo planteé al principio es que no estamos en una economía que apunta a la recesión. Sino que estamos en una economía que trata de sortear esta pandemia. De hecho, el 37% de las empresas planea realizar inversiones. No hay mirada negativa de la dinámica económica, aunque en cuanto al tema costos y cómo impacta sobre la inflación, creemos que es un desafío que si el Gobierno nacional no ordena en el corto plazo, puede ser que eso sí impacte en la economía nacional. En conclusión, muchas cosas positivas que se están construyendo por un lado podrían terminar yéndose por la canaleta de la inflación”, evaluó Bilansky.

