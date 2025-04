Este jueves, el Tribunal Federal Oral Número 2 de Córdoba condenó por unanimidad a 20 años de prisión a Néstor Simone por la desaparición y muerte de Yamila Cuello. La joven de 21 años en 2009 salió de la casa de su abuela después de discutir por teléfono con el acusado -quien era su ex pareja- y nunca más se supo de ella. En el marco de la investigación se logró probar que Yamila era víctima de violencia de género.

Tras el pedido del fiscal Carlos Gonella, el imputado, que llegó en libertad al juicio, fue detenido.

Por su parte, el otro acusado, Horacio Palacio, (hermano de crianza de Simone) fue absuelto del delito de trata de personas y por homicidio agravado.

"Es un alivio, pero no hay reparación", dijo Soledad Cuello, hermana de Yamila, tras conocerse la sentencia y cuestionó la absolución de Palacio, porque "también tuvo participación" y "también abusó" de Yamila: "El tribunal lo absuelve de trata, de homicidio, pero no de violador, de abusador, de ser partícipe de todas las mafias con su hermano. La absolución no lo hace inocente".

"Néstor es un femicida menos en las calles, y nosotras estamos menos expuestas", puntualizó Soledad.

Por su parte, la abogada querellante, Graciela Taranto indicó que "hay otros delitos que no son de competencia federal y no han sido ventilados en este proceso en relación a lo que Soledad ha luchado todos estos años desde la violencia de género" que sufrió Yamila. Además, aclaró que esperarán los fundamentos de la sentencia para analizar alguna apelación.

"De Simone quedó super acreditado el homicidio y la violencia", dijo la letrada y agregó que tras la sentencia de sobreseimiento muy prematura previamente sobre Simone, no les permitió ventilar en relación a la trata de personas y la explotación sexual, pero "no es menos cierto que sí se pudo ver en este juicio también que hubo distintos hechos que no fueron resueltos en esta sentencia de absolución".

"Sole se refiere a ese sinsabor de que en toda demora de un proceso se van diluyendo ciertos elementos de pruebas, pero esto ha sido un gran paso sin ninguna duda", cerró la abogada.

A 16 años del crimen

Tras la lectura de la sentencia, Soledad Cuello expresó a este medio: "Si el tribunal nos escuchara, podría salvar a muchas mujeres". La hermana de la joven desaparecida destacó que por el crimen correpondía la pena perpetua, porque fue "un femicidio", a pesar de que la figura aún no había sido implementada en la Código Penal.

"Mi hermana buscaba salir de ese vínculo violento que tenía con él. Cuando él vio que ella se empoderó y decidió dejarlo actuó de la peor manera", detalló.

Consultada por el impacto social de la sentencia, Soledad manifestó: "A la sociedad hay que mostrarle lo que pasa, por eso vamos a seguir estando en la calle, así conseguimos esta condena".

"Nosotras estamos haciendo el cambio", finalizó.

La causa por Yamila

Las modalidades de violencia que ejercía Simone, quien era 19 años mayor que Yamila, fueron asociadas a dinámicas de explotación sexual, lesiones físicas, malos tratos y amenazas. Él y su hermano se aprovechaban de la vulnerabilidad de la joven para someterla a violencia sexual, física y psicológica. También habrían cometido otros delitos como estafas y, a su vez, la sometían a participar de negocios ilícitos.

El proceso que inició el 21 de febrero enfrentó el desafió de resolver qué paso con Yamila, ya que la joven sigue desaparecida y no hay rastros de su cuerpo. Por lo tanto, este juicio que estuvo a cargo de los jueces Fabián Asís, Noel Costa y Carolina Prado y con el fiscal Carlos Gonella como fiscal acusador, sienta precedente al ser el principal juicio en Córdoba por "posible trata de personas".

Tras 16 años de incansable búsqueda, impulsada por Soledad Cuello, hermana de Yamila, y su familia, el proceso judicial pudo finalmente ponerse en marcha para echar luz sobre lo que pasó con la joven. "Este juicio se realizó gracias a la lucha colectiva y porque hay muchas otras mujeres en la misma situación que Yamila", expresó Soledad Cuello en la previa de la sentencia. Además, se refirió a los tres femicidios ocurridos en menos de una semana en Córdoba: "Nos siguen matando y el sistema sigue sin protegernos. Siempre estamos expuestas a la violencia".

La audiencia se llevó a cabo en la sede del Tribunal, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 670, a dos cuadras de Plaza España. En ese marco, fuera del recinto, familiares, amigos y organismos de Derechos Humanos, reclamaron con una radio abierta por "Justicia por Yamila".

"En este juicio se demostró que la última persona que estuvo con Yamila fue Néstor Simone, se demostró que él la mata, hay prueba objetiva que tiene que ver las antenas -de celulares- el posicionamiento y llegada a lugar. También el estar limpiando las manchas de sangre, la actitud posterior que él tiene de hacer 300 llamadas a ninguna, es un indicio super fuerte de que él sabía lo que había sucedido con Yamila", dijo a LNM antes del veredicto, la abogada querellante que representó a Soledad Cuello.

En los alegatos, la defensa de Simone, encabezada por la abogada Ana María Blanco, solicitó la absolución y dijo que Yamila "volvió a su casa después del encuentro". Respaldó sus dichos en base a distintos testimonios de personas que durante los años posteriores a la desaparición creyeron haberla visto en la calle y en un billete supuestamente escrito por ella, aunque la pericia caligráfica demostró que esto no era cierto.

En esa línea, marcó dos "hipótesis" que Yamila seguía viva y se había ido por su propia voluntad. O que a Yamila la mató su tío, pero sobre esto no presentó ninguna prueba. La abogada apuntó contra la familia y sugirió que no habían hecho nada ante su desaparición.

La desaparición de Yamila

Según la investigación de la fiscalía, basada en declaraciones y peritajes telefónicos, Simone la buscó en su casa en barrio Las Magdalenas, la llevó a un domicilio de su propiedad y la asesinó en presencia de Horacio Palacio y Carina Da Silva, amiga de la víctima. Posteriormente, se deshicieron del cuerpo.

En la séptima audiencia del juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena máxima para Simone.

Durante el juicio el fiscal General Gonella señaló que, aunque la figura de femicidio no estaba vigente en el momento de los hechos, "se trata de un homicidio en un contexto de violencia de género, un círculo de violencia que terminó en muerte".

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).