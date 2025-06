Cristina Fernández de Kirchner encabezó este sábado un acto en la localidad correntina de Paso de los Libres para apoyar el lanzamiento de la candidatura a gobernador provincial del intendente local, Martín “Tincho” Ascúa.

Durante su discurso, la ex mandataria se frefirió a su candidatura a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires y a un muy posible fallo en contra de la Corte Suprema en la causa Vialidad, lo que no le permitiría ser candidata.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa", lnazó Cristina.

"No hay que enojarse, hay que estar atentos. Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo", dijo en tono desafiante la ex presidenta.

"Presa o muerta"

“Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos…Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", resaltó CFK.

"Energúmenos"

Además, Cristina Kirchner criticó al Gobierno tras el ataque a Ian Moche y afirmó: “Como se van a olvidar que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de dios.Energúmenos que les dicen a la gente que el estado no tiene la culpa que tengan un hijo discapacitado”.