Nuestros artistas callejeros son quienes contra cualquier condición climática ratifican el compromiso de compartir su arte con toda la comunidad cordobesa. Digo nuestros porque son parte del patrimonio cultural y vida diaria de todos. A pesar de la vorágine del apuro que nos demandan nuestras rutinas, pasar y escucharlos, se lleva toda nuestra atención y nos invitan a pasar a otro mundo más ameno aunque sea por unos minutos.

Soledad Richter y Antonio Palumbo (más conocido como Toni) hace más de 30 años que tocan en la peatonal

Toni es oriundo de Canals, llegó a Córdoba capital en el 89. En 1999 comenzó a tocar en la plaza San Martín y en el 2005 se da el primer encuentro con Soledad. Se enamoraron y decidieron emprender un dúo. Ella es de Río Grande, Tierra del Fuego. Le llamó la atención la expresión artística callejera y sin dudarlo se sumó a Tony. “No es una actividad fácil porque estás al aire libre, pero pese al clima intentamos hacerlo todos los días. Es lindo porque vivimos de lo que nos gusta”, dijo Soledad a La Nueva Mañana. Cuentan que en los primeros años, los estudiantes se acercaban con mate y café a escuchar atentamente a los artistas de la plaza.

Soledad: “No es una actividad fácil porque estás al aire libre, pero pese al clima intentamos hacerlo todos los días".

Ellos tienen días y horarios fijos y lugares establecidos. Van rotando en varios puntos de la peatonal. En Rivera Indarte y 9 de Julio están los primeros días de la semana. Se instalan con sus banquitos, parlantes, micrófonos, instrumentos y una mesa enfrente donde exponen su material artístico físico. Conocen a los que trabajan por el lugar, sus movimientos, los temas que les gustan, saben qué humor y cómo se sienten. "Lo hemos tomado como un trabajo de oficina. Vivimos a 60 kilómetros, viajamos todos los días. De ahí tenemos la chance que nos salgan otros trabajos. Si nos piden el contacto es porque les ha gustado", relata la artista. El aporte es voluntario. Si bien a fin de mes notan una baja en la cantidad de dinero que dejan, todos intentan aportar algo. “A nosotros nos da mas redito la mañana porque hay más movimiento. A la tarde va más gente a pasear y es otro ritmo. Siempre hay gente colaborando. Hay de todo, tenes la abuelita jubilada que pone lo que puede hasta el que pone un poco más o te compran tu música", dijo.

Tienen una lista de las canciones más pedidas, un repertorio que no pueden actualizar porque son los que a mucha gente les gusta, como es caso de Resistiré o a mi manera, los caballitos de batalla. “Uno es músico del pueblo así que a pesar que nos cansan, los tocamos. Intentamos meter temas nuevos pero hay que acostumbrar al público a esos estilos".

Hay un padrón de artistas callejeros con permisos que brinda la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Se va actualizando según la vigencia de los músicos en Córdoba. Muchos están de paso. A ellos les ofrecieron otro tipo de trabajos con productores en Buenos Aires y otros lugares pero ellos eligen este estilo de vida que es más tranquilo. Son bohemios y disfrutan de su forma de expresar el arte.



Jorginho, su bongó y la parada de los 40

Jorginho, al lado del Correo.



En General Paz, casi llegando a la esquina con Santa Rosa, se oye durante la semana la voz de Jorginho acompañado al ritmo de su bongo. Está allí siempre en el mismo lugar, enfrente de la parada de los colectivos del 40, 42 y 44 al costado del correo. Hace tres años y medio que se mudó allí. Tiene 56 años. Vino a la Argentina hace 25. Además es actor. Le gusta trabajar independiente. Relata que un dia salio con el bongo y se le dio por tocar allí en ese lugar donde cada dia visita. Cuenta que aquel primer día, hizo participar a la gente y le fue bien. “Cuando estaba Ersa demoraba mucho y el ánimo de la gente no era muy bueno. entonces interactuaba con la gente mientras esperaba. Trabajo siempre con las misma personas, ya nos conocemos, los que van al cole, los que van a trabajar. Me cuentan sus problemas, confían en mí. Me gusta ese lugar”, relató Jorginho a LNM.

Creó una comunidad, las personas interactúan con él, lo saluda, celebran su música. Siempre trabaja con una sonrisa en su rostro que transmite alegría a cualquiera que pasa por allí. Junto al teatro, la calle es su fuente de ingreso económico. “Con lo que gano tengo que administrarme para pagar el alquiler, para pagar el colectivo ahora con los aumentos me cuesta más. Algunos me dan por mes y por día gano más o menos lo mismo. De ahí pienso si seguir o volverme”” dijo.

“Me atrevo a decir que hasta en 2001 era mejor"

La situación económica se ve reflejada en el aporte que le hacen. Explica que observa que cada vez cuesta más. En este punto, declaró que la gorra que levantan hoy, comparando con años anteriores, es muy baja. “Me atrevo a decir que hasta en 2001 era mejor”, opinó.

Por otra parte, trabajar en la vía pública te pone en el rol de observador. Jorginho es espectador y partícipe de los reclamos de jubilados, agentes de teatro, manifestaciones de sindicatos y reclamos sociales. La General Paz es una avenida clave. Allí suceden muchas cosas, circula gran parte de los colectivos que ingresan al centro y el movimiento es constante.