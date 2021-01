“Después de un año sin trabajar, va a ser muy difícil el retorno a la actividad”

COOPERATIVA TEC - TRANSPORTES ESCOLARES CÓRDOBA

Esta entidad cooperativista de transporte escolar tiene la matrícula en trámite, pues hace un año, más o menos, “nos fuimos reuniendo todos los transportistas de la ciudad de Córdoba, porque en realidad estábamos desamparados y nos presentamos ante diferentes entidades gubernamentales frente a la necesidad de tener una personería jurídica, además de no recibir ninguna ayuda, ya que si bien existía una asociación, no se ocupaban de iniciar los reclamos ante los problemas que se presentaban”, comenzó contando Gonzalo Aliaga, principal referente de la organización en formación.

A partir de allí se asesoraron con una abogada, el grupo empezó a crecer desde el momento en que comenzaron los trámites el año pasado y en febrero de 2020 ya estaban agrupados y muy pendientes de que se termine este trámite de la cooperativa. En un principio se unieron unos veinte miembros y hoy ya son más de 300 los aspirantes a integrar la cooperativa.

Consultado acerca de la difícil situación que atravesaron los transportistas desde el inicio de la cuarentena, Aliaga contó: “No trabajamos casi nada, solo dos semanas, pues comenzaron las clases y enseguida, a partir del 20 de marzo, se dispuso el aislamiento social obligatorio. Ya nos encontramos a un año sin trabajar, prácticamente, en tanto veníamos del receso de verano, desde diciembre de 2019, sin ningún tipo de ingreso, aguantándonos día a día para mantenernos en pie, dándonos ánimo para no desgastarnos por estar parados y tratando de mantener los vehículos para que no se arruinen además de tratar de seguir subsistiendo con las familias. Por todo esto, lamentablemente, muchos colegas decidieron cambiar de rubro y decidieron no continuar con un trabajo que no les está generando ingresos, es decir vender los vehículos y retirarse del transporte escolar definitivamente”.

“Volver a empezar”

Volver a comprar un vehículo de esta categoría resulta imposible, por los cambios de los precios continuamente, más con el valor del dólar ahora. En este momento se encuentran a la espera de las novedades, es decir “si van a comenzar las clases en marzo, cómo va a ser la modalidad del ciclo lectivo, que hasta el día de hoy parece que sí pero no se sabe nada acerca de cuál va a ser la modalidad de transporte de escolares. Si limitan la cantidad de niños que se puedan trasladar porque si es la mitad de cantidad de asientos ocupados de la unidad, no nos va a convenir realizar el servicio, esa es la realidad, pues van incrementándose los gastos en repuestos y combustible, que ya aumentó 5 veces en el año. Va a ser muy difícil el retorno a la actividad en estas condiciones”, argumentó el referente.

Cuando se agruparon son muchas las acciones en las que pensaron, pero se enfocaron directamente en la problemática actual del sector, que es muy grave.

“Indudablemente -dijo- debimos analizar al momento del receso escolar la concreción de una ayuda para que los colegas pudieran acceder a un trabajo dentro del rubro, como, por ejemplo, el traslado a las colonias de vacaciones (muy reducidas solo en ciertos clubes), de contingentes a lugares turísticos o a otras actividades, entre otros”.

Entonces, ¿cómo subsistieron estos largos meses?

- Subsistimos como podemos y como recién la cooperativa comienza a conformarse tampoco tiene una espalda ni un lugar físico donde reunirnos y los miembros vamos saliendo adelante como podemos, donde cada uno se ocupa de lo suyo. El transporte escolar siempre fue una actividad muy individual, cada uno miraba su propio hogar y lo que hoy realmente queremos es que a través de la cooperativa que conformamos podamos ver que somos un grupo unido, de manera que podamos ayudarnos y estar pendientes de todos, pues no todos pasan por la misma situación.

En tanto, “hoy nos encontramos en una situación en la que, si bien, todos estamos sin trabajar por ahí alguno pudo acceder a realizar algún trabajito o alguna changa que consiguió, pero para la gran mayoría no es así, nos encontramos todos sin trabajo”, sostuvo el transportista.

La idea principal es obtener la personería para poder acceder a beneficios, entre ellos, subsidios para la actividad.

Cooperativismo

Al curso de cooperativismo lo pudieron hacer de manera virtual, a través de unos videos que fue compartiendo el Inaes acerca de cómo se conformaba una cooperativa e indicaciones para ir completando la documentación a presentar.

La idea principal es obtener la personería para poder acceder a beneficios, entre ellos, subsidios para la actividad. En noviembre el Gobierno de Córdoba les entregó una ayuda única de $25.000 y luego realizaron un plan de lucha para continuar recibiendo esa ayuda, pero no prosperó y, posteriormente, recibieron $5.000 y les prometieron la misma cantidad para enero y febrero.

Asimismo, con la Municipalidad de Córdoba se arregló una ayuda para paliar los gastos en algunos impuestos como la exención en las patentes y recibieron de parte del municipio un bolsón alimentario por tres meses y un permiso para poder cumplir con algún otro tipo de trabajo, como por ejemplo traslado de paquetería o de personas mayores y/o flete con la autorización correspondiente para sacar los asientos a los vehículos.

Aunque esos trabajos no resultaron tan redituables porque las empresas pagaron tres o cuatro meses después, con lo cual no pudieron “bancar el combustible para poder seguir trabajando, fue mucho más el desgaste del vehículo que lo que se ganó, aunque ante la necesidad tuvimos que tomar todo lo que se nos presentó durante la cuarentena”, argumentaron.

¿Se les pidió al comienzo de la cuarentena acondicionar las unidades para traslado de pacientes hacia los centros de atención de Covid-19?

- Nos presentamos para realizar traslados de pacientes con Covid o para llevar a los repatriados, y ahora tenemos contacto telefónico o presencial para hacer los trámites con el secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba y con el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad, funcionarios que esperamos nos reciban cuando se reanuden las actividades en la administración pública para poder plantear algunas situaciones en las que necesitamos soluciones a mediano plazo, porque seguimos sin trabajar y no sabemos si comenzarán las clases y ver de qué forma vamos a poder desarrollar nuestra tarea de una manera rentable y poder transportar a los niños con todas las butacas ocupadas y acceder a combustible subsidiado, ya que hoy no tenemos dinero como para cargar el primer tanque de gasoil como para realizar el primer viaje. Todas estas cosas, repito, son las que debemos plantear para ver cómo vamos a arrancar este ciclo 2021.

Trámites

Para concluir, obtuvieron prórrogas para carnés de conducir, y aunque se están otorgando, cuesta mucho conseguir turno para ese trámite o para Medicina Preventiva donde se realizan los estudios médicos, y a través de la cooperativa han logrado un convenio con el Policlínico Policial con la finalidad de que los asociados accedan a descuentos para prácticas complementarias, además de obtener los turnos ante la autoridad policial para gestionar el certificado de buena conducta.

La ITV fue gratis para el sector transportista durante el 2020, aunque solo la pudieron cumplimentar quienes tuvieron alguna changuita o debían movilizar el vehículo.

