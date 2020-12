Tormentas en Córdoba: se esperan abundantes crecidas en los ríos serranos

Por el momento, no hay evacuados en la provincia.

Por el momento, no hay evacuados en la provincia. Foto: archivo.

Un fuerte temporal de lluvia y viento azotó este lunes a distintas localidades de la provincia. Las precipitaciones fueron intensas en algunos sectores y se aguarda la crecida de los ríos serranos.

Al respecto, el director de Defensa Civil, Diego Concha, señaló que precipitó en las cuencas y que ya se registra en el río Santa Rosa una crecida de 2,5 metros. En tanto se espera otra de 3 metros en la zona del río San Antonio.

"Llovieron milimetrajes importantes como en Cruz del Eje, con 120 milímetros; en Soto, 85; en San Marcos, en Punilla, en Bialet Massé y Santa María, 80", detalló el titular de Defensa Civil, en declaraciones a Cadena 3.

Durante la jornada, se reportó el deceso de una mujer que fue arrastrada por la corriente en Villa Carlos Paz.

Por el momento, no hay evacuados y solo se registraron anegamientos en algunas viviendas como en Soto, Bialet Massé y Valle Hermoso.

Hasta el mediodía de hoy la zona del noroeste provincial era la que registraba el mayor milimetraje de agua caída. En Cruz del Eje la lluvia superó los 120 milímetros y en distintos puntos de la región alcanzó los 80 mm. En la zona de Yacanto está interrumpido el tránsito vehicular sobre la ruta 14 en donde el vado fue superado por la creciente.

Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta, pidió extremar las precauciones ante la crecida de algunos cauces de agua serranos.

El funcionario sostuvo que hay que prestar atención a los posibles aumentos de caudal de los ríos, evitar el cruce de vados, no acercarse a las orillas y seguir los consejos del personal de Defensa Civil, Policía y Bomberos Voluntarios

Se recomienda a la población:

- Bañarse en lugares permitidos de un río.

- Tener prudencia y no confiarse al ingresar a un cauce de agua.

- Consultar a vecinos si el lugar elegido para bañarse es apto y seguro.

- Los niños deben bañarse en zonas de poca profundidad, en lo posible donde el agua no exceda la pantorrilla.

- No ingerir bebidas alcohólicas al entrar a un río.

- Estar atentos a si el agua se pone de color marrón (preanuncia una crecida).

- En caso de acampar, utilizar lugares habilitados. Y, si hay crecidas, armar las carpas a más de 250 metros del río.

Noticia relacionada: