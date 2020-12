El voluntariado y su uso como herramienta para afrontar el cambio climático

Miguel Ángel Perin ([email protected]) y Juan Pablo Casas ([email protected])

El director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), Ricardo Bertolino, nos introduce en uno de los proyectos en los que trabaja la organización que agrupa a ciudades y pueblos de toda la Argentina desde su sede institucional en Rosario.

En esa entidad los municipios trabajan en el armado de lo que son los planes locales de acción climática, definiendo las políticas y estrategias municipales para reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero en cada localidad.

“Vemos que no alcanza con las estrategias municipales si no se involucra la comunidad, por eso surgió la iniciativa de convocar al voluntariado para implementar acciones, ya sean convocadas por el municipio o a nivel particular, en forma personal de cada vecino”, indicó Bertolino.

“En ese sentido, Villa Carlos Paz hizo la convocatoria como otros sesenta municipios aproximadamente, e hicimos el lanzamiento. Fue el intendente de Villa Carlos Paz el que dio la bienvenida a todos los voluntarios, que son 3.000 los que se han inscripto y cada uno está mostrando qué es lo que hace en su vida cotidiana, el que hace compostaje, el que anda en bicicleta, el que tiene una huerta”, explicó el directivo de la RAMCC.

“Tratamos de demostrar cuáles son las acciones que impactan en el cambio climático en lo cotidiano, en la vida diaria de cada uno, de la empresa y luego se hacen convocatorias para hacer acciones colectivas. Lo que hacemos es compartir entre todos los municipios lo que cada uno va haciendo y entre todos los vecinos, qué es lo que cada uno va haciendo”, expresó.

A la búsqueda de voluntarios

-¿Pusieron algún requisito para las personas que se fueron sumando?

- No, no se puso ningún requisito, simplemente es el que quería hacer acciones o el que las venía haciendo y las quería mostrar. Este fue el común denominador y fuimos viendo el número de inscriptos y un 75 por ciento de esos inscriptos son mujeres, también hemos registrado una edad promedio de 36 años de todos los que se han inscripto. Es una edad interesante, pero sobre todo, hemos visto muchos jubilados y gente que no está activa, pero que quiere evitar que el cambio climático se profundice.

-¿Hicieron un relevamiento en cuanto al nivel de estudios de estas personas?

-Eso no lo medimos. Hicimos una serie de preguntas, pero el nivel de estudios no lo determinamos. Con lo que estamos viendo en cada localidad cada voluntariado va tomando un perfil diferente. Hay municipios donde se han convocado organizaciones con barrios más populares. Hay lugares que tienen un perfil más universitario. O sea, depende mucho del tamaño de la población y de cuáles son las actividades que se desarrollan en cada localidad.

Esto se da y en algunos casos sería lógico pensar que la cantidad de voluntarios es proporcional a la población de cada municipio, pero no es así. El caso claro es Villa Carlos Paz que tiene más de 200 voluntarios anotados y tenemos ciudades que son diez veces mayor y tienen 20 voluntarios, así que es heterogénea la movilización ciudadana que hemos detectado y el compromiso ciudadano también depende mucho de la realidad. Hay municipios que están uno al lado del otro, con tamaños muy parecidos y los números son muy diferentes, no sabemos por qué se produce esto, pero de a poquito lo iremos detectando.

-¿Tiene un plazo límite la convocatoria?

-Una vez que se convoca al voluntariado ya no se puede dar marcha atrás. La idea es que la convocatoria siga abierta, estamos recibiendo unos cien voluntarios nuevos por día inscribiéndose, va a haber más municipios que se van a ir sumando, así que eso también va a ampliar la diversidad geográfica de los voluntarios y la propuesta que estamos coordinando entre todos los municipios es una capacitación colectiva por mes. Hicimos una presentando todo el tema del cambio climático, después hicimos otra sobre el manejo de redes sociales y la idea es que haya capacitaciones o acciones para los voluntarios que el municipio va a definir.

“Un 75 por ciento de los inscriptos son mujeres, también hemos registrado una edad promedio de 36 años de todos los que se han inscripto. Es una edad interesante, pero sobre todo, hemos visto muchos jubilados y gente que no está activa, pero que quiere evitar que el cambio climático se profundice”

Una red que se va tejiendo

-¿Cuándo nació la red?

- En noviembre de 2010, en estos momentos estamos cumpliendo diez años. Surgió por dos municipios de Corrientes y hoy somos 220 municipios, en donde viven aproximadamente 12 millones de personas distribuidas en todo el país.

-¿Cuál es la relación con las autoridades provinciales o nacionales?

- Nosotros somos una ONG conformada por organismos oficiales porque somos una red de municipalidades y es un espacio bastante diferente a lo tradicional. Con respecto a la Federación Argentina de Municipios (FAM) compartimos espacios, por ejemplo, ambos coordinamos el Pacto Mundial de Alcaldes, entonces tenemos esta relación de institución a institución, pero cada uno tiene un objetivo y una meta diferente. Con cada provincia tenemos diferentes relaciones, por ejemplo, hace poco firmamos un convenio con la provincia de Misiones con el Ministerio de Cambio Climático, que es el primero que existe en el país. Depende de la provincia, tenemos mayor o menor articulación y de igual forma con los ministerios nacionales. Trabajamos mucho con el Ministerio de Ambiente y con otros ministerios como el de Producción y además mantenemos conversaciones tratando de tener objetivos comunes que hoy a nivel nacional están avanzando rápidamente y la articulación a veces es más o menos fácil, pero la tenemos. Nosotros estamos abiertos a relacionarnos con todas las instancias del Estado.

La pandemia obligó a repensar

-¿Cómo ha influido la pandemia en el trabajo que ustedes realizan?

- La verdad es que nos obligó a repensar todo durante todo este tiempo. Cuando los municipios tienen una situación más normal, se avanza mucho más rápidamente y hay momentos en los que el municipio tiene que focalizar su energía en otras cosas con el tema de la pandemia. En ese sentido, nosotros hemos seguido funcionando, hemos crecido más que nunca. Creo que hay un entender cómo es el tema de la pandemia que se soluciona con actitudes personales, cada uno tiene que cuidarse, cuidar a los demás, uno empieza reaccionar para ese tema específico y también comienza a reaccionar en el tema del cambio climático y nosotros notamos una movilización, una presencia en los cursos. Prácticamente todos los días tenemos cursos diferentes y hay una participación que es enorme. Estamos viendo que hay mucho aprovechamiento del tiempo para capacitarse por parte de la gente.

-¿Cree que esta situación ha puesto más en evidencia el tema del cambio climático?

- Yo creo que sí y no sólo más evidente, sino también ha demostrado que somos capaces para cuidarnos y en cambiar rápidamente actitudes. Pensar hace nueve meses que íbamos a andar en la calle con barbijos o que íbamos a hacer fila en los negocios o usar alcohol fueron actitudes que se asumieron muy rápidamente, de la misma manera creo que esto impacta en las otras actitudes. En el caso de la ciudad de Rosario, la cantidad de gente que está utilizando la bicicleta es impresionante y eso tiene un impacto directo en lo que hacemos contra el cambio climático.

Villa Carlos Paz y su voluntariado

Desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz se tomó un decidido protagonismo en el proyecto de voluntariado de la RAMCC con más de 200 participantes. En ese marco el último fin de semana el municipio participó de la tercera charla virtual del “Voluntariado por la acción climática”.

Las localidades de Bragado, Crespo, Tornquist y Villa Carlos Paz compartieron sus experiencias sobre cómo se articulan los programas y políticas públicas con la participación ciudadana, para hacer frente al cambio climático.

En Villa Carlos Paz hasta el momento se han llevado a cabo dos grandes acciones presenciales. En primer lugar una jornada de limpieza y forestación en las costas del Lago San Roque, y en segundo lugar una jornada de Educación Ambiental, plantación de especies nativas y control de exóticas en el Parque Estancia La Quinta.

Por otra parte se reciben propuestas de voluntarios, ya sea para mostrar sus acciones domiciliarias (huertas, compostaje, reciclado, emprendimientos verdes, cambios de hábitos, etc.) o para realizar actividades en conjunto.

