Media sanción del aborto: cómo votaron y qué dijeron los diputados cordobeses

Durante la mañana de este viernes y tras casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, la Cámara de Diputados dio media sanción por segunda vez a un proyecto que legaliza el aborto en Argentina, con 131 votos positivos, 117 negativos y seis abstenciones.

De ese total participaron 18 legisladores cordobeses: 13 votaron en contra y cinco a favor de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional.

A favor se manifestaron los tres diputados del Frente de Todos, Gabriela Estévez, Pablo Carro y Eduardo Fernández junto a dos de Juntos Por el Cambio: Mario Negri y Brenda Austin. En contra se posicionó el bloque Córdoba Federal (Alejandra Vigo, Carlos Gutierrez, Claudia Márquez y Paulo Cassinerio) y el resto de los cordobeses que integran la bancada opositora: Héctor Baldassi, Soledad Carrizo, Luis Juez, Leonor Martínez Villada, Gabriel Frizza, Diego Mestre, Soher El Sukaria, Hugo Romero y Adriana Ruarte.

La primera diputada en hablar fue Vigo, representante del schiarettismo a nivel nacional. Mientras que en la votación de 2018 fue la única en abstenerse, esta vez argumentó el voto en contra de toda su bancada.

"Considero que el aborto no es el ejercicio de la mujer sobre su cuerpo y es en la mayoría de las circunstancias un dolor inmenso. Por eso una vez más, sostengo la necesidad de una ley humana con inclusión social", dijo.

Vigo defendió el proyecto alternativo presentado en comisiones por los diputados de Córdoba Federal, que permite el aborto solamente en casos de vulnerabilidad. "Ninguna mujer debe ser penalizada por realizarse un aborto. Mi experiencia dice que las mujeres no se realizan abortos bajo ningún ejercicio de libertad. Legalizar el aborto en cualquier situación no es la respuesta".

A su turno, Carrizo manifestó su rechazo al proyecto: "Yo no estoy a favor de ninguna muerte, ni de mujeres, ni de niños por nacer. Cuando aceptemos la muerte como camino, indudablemente habremos fracasado y habremos perdido la batalla“, sostuvo. De la misma bancada, la legisladora Austin remarcó: "Yo también estoy a favor de la vida. Argentina tiene que dar un paso adelante en que los derechos de las mujeres son derechos humanos".

Soher El Sukaría, referente del PRO en Córdoba, afirmó: "Este es un problema social y del Estado, no de las mujeres. El Estado debió llegar a tiempo, prevenir y no curar, para evitar erradicar. Y ahora estamos haciendo la solución más simple. En lugar de eso, los efectores de salud deberían estar en los barrios dando capacitaciones a las mujeres para no quedar embarazadas o pastillas anticonceptivas que no estén vencidas como hacen hoy en la Argentina".

Previamente hablaron Juez y Carro. El primero hizo alusión a una "colisión de derechos" y recordó el nacimiento de su hija Milagros (con parálisis cerebral): "Estamos entrampados en esta cuestión... estamos como el perro que se quiere morder la cola". El siguiente diputado en hablar fue Carro, quien empezó diciendo que "Córdoba es una provincia de contrastes" y contó una historia personal sobre las "mujeres fuertes" dentro de su familia. "Yo he aprendido de esas mujeres".

"Lo traumático no es la práctica del aborto. Lo traumático es la estigmatización que existe detrás del aborto. Lo traumático es la clandestinidad. Lo traumático es el miedo", dijo a su turno la diputada Estévez. Del mismo bloque, Eduardo Fernández agradeció a los colectivos feministas de quienes "apredió mucho" luego de haber sido "mal enseñado".

