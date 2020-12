Coppola sobre Maradona: "Uno quiere creer que no lo trataron mal"

Guillermo Coppola, el histórico representante de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona, se refirió a la relación que mantuvo con el "Diez" y al duelo que debe sobrellevar desde su fallecimiento, el pasado miércoles, a los 60 años.

En una entrevista con TN, Coppola se lamentó por los manejos de los médicos en las últimas semanas. "Uno quiere creer que no lo trataron mal. Todos queríamos para Diego lo mejor. Los profesionales son profesionales de la salud. No creo que ningún profesional que se jacte de serlo pueda generar una situación que provoque lo que pasó con Diego", dijo el ex manager de Diego.

La principal objeción que encontró fue la elección de la vivienda del country de San Fernando donde el Diez pasó sus últimos días, en medio de su recuperación. "Quiero creer que ese lugar se consiguió por la urgencia y la necesidad de hacer un traslado rápido. Si no, es imposible. Lo escuché de familiares muy cercanos: 'Guille, vos en esa casa no vivías'. Estamos hablando de Maradona y una situación complicada de salud. Mínimamente necesitaba un baño en la habitación donde se encontraba", continuó Coppola.

"La voy llevando, con altibajos, por momentos se te viene la historia encima...", comenzó Coppola en declaraciones al programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550.



Después, entrevistado por Ari Paluch en El Exprimidor, añadió notablemente emocionado: "Cuando llevaba la manija del cajón me enojé y le dije: me cagaste, vos me ibas a llevar a mí. Lo digo y se me pone la piel de gallina, lo habíamos hablado como amigos".



Por otra parte, defendió a la ex esposa del astro futbolístico, Claudia Villafañe, quien se encontraba en un conflicto legal con Maradona, aunque el ex agente afirmó que "Diego la siguió amando hasta el otro día", en referencia a la mañana de su muerte.



"Claudia manejó todo mientras pudo para resguardar lo de sus hijas. Si no fuese por ella, las camisetas ya no existirían porque Diego regalaba todo", remarcó.

En la misma línea, continuó: "A Claudia la terminó denunciando. A mí me pasó lo mismo, pasé de ser ‘la pelota de su vida’ al que le ‘robó la comida de sus hijas’. Eso no fueron las adicciones, así era él, era su personalidad".



En cuanto a la salud de Maradona, Coppola resaltó que "era como un chico" y "tiraba de la cuerda hasta el último momento".



Asimismo, recordó que la última vez que lo vio con vida fue en febrero de este año, en la cancha de Quilmes, en un encuentro de la Copa Argentina: "Estaba feliz, entramos y salimos de la mano", rememoró.

