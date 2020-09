El Instituto de Protección Ambiental gestionará los residuos urbanos

A simple vista, la ciudad de Córdoba muestra un panorama complicado en materia de tratamiento de los residuos que se producen por la actividad humana, ya sea en los hogares como en los establecimientos productivos o como consecuencia de la prestación de servicios. En ese sentido, la Municipalidad de Córdoba trabaja en el desarrollo de nuevas opciones en un contexto de limitaciones impuestas por la realidad, como el fin de la vida útil del predio de Piedras Blancas, o la situación económica general.

La disposición final de los residuos

El Instituto de Protección Ambiental también se encargará de controlar todo el residuo que está ingresando a Piedras Blancas. Hoy se registra el ingreso de unas 63 mil toneladas de residuos por mes, a razón de 2.400 toneladas de residuos por día. A través de la pantalla de la plataforma se podrá conocer el trayecto del residuo que se generó en un domicilio determinado y terminó en Piedras Blancas. Ese es uno de los ejes fundamentales de la gestión que planifica el municipio.

“El otro eje que es fundamental para el intendente es la concepción de economía circular, que tiene como centro el reciclado de todo. Eso va a implicar un acompañamiento de la concientización de la educación ambiental que la Universidad Libre del Ambiente va a ir brindando fundamentalmente a través de capacitaciones. Ya está por tomar forma la Tecnicatura en Gestión Ambiental, junto con el Ministerio de Educación, que ya se lanza en breve. Habrá diplomaturas también y mucho trabajo con Centros Vecinales y los CPC, para enseñar a reciclar y hacer la separación en origen. Todo esto tiene que estar coordinado con las empresas que prestan el servicio de recolección. La idea nuestra es fraccionar los residuos para evitar que entre todo al predio. El fraccionamiento es con el reciclado y con plantas de tratamiento”, describió Jorge Folloni, el responsable de la política ambiental de la ciudad.

“Estamos habilitando el centro de compostaje. Vamos a tener cuatro centros grandes de compostaje en la ciudad, donde irán derivados todos los residuos verdes y no vayan al predio. Hoy tenemos en ejecución el centro de compostaje de La Lonja, que es la zona suroeste, y así iremos a las otras”, agregó.

El rol del COyS

Con el ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) se realizará una acción fundamental que es establecer centros de transferencia en los que se van a separar los residuos que se depositan en macrobasurales. “Los residuos secos irán a los puntos verdes, los restos de obras a las escombreras, o a la planta de tratamiento de escombros que seguramente va a estar en el predio de Piedras Blancas, y a los centros de compostaje en los que van a estar funcionando las chipeadoras para generar el chip que luego pasará a engalanar los espacios verdes de la ciudad, y no tengamos que comprar, y con el compostaje podamos elaborar nuestra tierra fértil para utilizarla en nuestras plazas”, dijo Folloni.

“Es muy importante este concepto de economía circular. Y después tenemos el plástico, para poder armar plantas de fabricación de madera plástica, para construir nuestros propios bancos para las plazas, que van a estar en manos de cooperativas y el municipio les va a comprar a esas cooperativas todo ese producto que viene por la recolección de botellas PET tiradas en la calle. De esa manera vamos reciclando, fraccionando los residuos, para cada vez enterrar menos”, destacó el secretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad.

Un predio con fecha de caducidad

“El predio de Piedras Blancas aguanta hasta junio del año que viene. En junio o julio empezaremos a tener problemas. La única forma que nosotros tenemos de extender un poco la vida del predio es fraccionando a través de la cadena de gestión con estas plantas de tratamiento”, admitió Folloni.

En esta intención “el COyS va a tener una tarea muy importante de reciclado, que seguramente pronto será anunciada de forma oficial y que va a fortalecer muchísimo la recolección de lo seco que hoy falla, no está funcionando”, apuntó el funcionario.

El municipio tiene un acuerdo firmado con Holcim Geocycle para la disposición final de los neumáticos. También al vidrio recuperado se lo está derivando a través del COyS a Blangino para que fabriquen mosaicos reciclados con ese material.

Desde la Secretaría y junto con el COyS y las tres empresas se procura obtener la solución a la recolección diferenciada de los secos. En eso inciden mucho los grandes generadores.

“Por eso con el Instituto de Protección Ambiental me va a controlar la actividad de los grandes generadores, que tengan sus servicios de recolección de residuos particulares para poder garantizar que los residuos secos que reciben los puntos verdes no lleguen contaminados. Hoy casi el 100 por ciento de los residuos y el 70 por ciento de los residuos secos que llegan a los puntos verdes no sirven. Solamente están rescatando en el mejor de los casos el 30 por ciento de los secos y el resto viene contaminado con los otros. El COyS va a trabajar muchísimo en esas acciones de fortalecer la recolección diferenciada”, resaltó.

Los Ecoparques

“Córdoba es una ciudad tremenda, por su extensión la logística de la recolección de la basura o del transporte urbano se encarece una barbaridad. Hoy, aunque parezca zonzo, el transporte, los gastos de combustible, el desgaste de los automóviles o camiones, a nosotros nos impacta directamente. Yo lo vivo en las redeterminaciones de costos que me piden las empresas de recolección. Mucho tiene que ver con el mantenimiento de las unidades y por la extensión de esta ciudad que creció a lo ancho desmedidamente y eso acarrea que tengamos este descontrol en los servicios, con un gasto excesivo”, reflexionó Folloni.

“Esta ciudad está diezmada por los basurales y tiene el predio de enterramiento a 35 kilómetros. Lógicamente no podemos exigirle a un vecino que no tiene los fondos para contratar un servicio. Va y tira, entonces genera un basural. La idea es poner estos Ecoparques cerca de los lugares donde hoy están consolidados para que se pueda ordenar y dar el tratamiento a los residuos en esos lugares. La Municipalidad plantea negociar con los propietarios de los terrenos ocupados por basurales para ocuparlos y generar espacios para el acopio ordenado de residuos, que luego serán retirados por las empresas prestadoras y llevados a donde corresponda”, anticipó.

El objetivo es reducir el enterramiento

“Sobre Piedras Blancas, nosotros estamos a la espera de lo judicial pero no nos atamos a la suerte del fallo. En medio de todas estas acciones Cormecor hoy tiene en carpeta cuatro muy buenos proyectos de tratamiento de los residuos para evitar enterrarlos, evitar enterrar la mayor cantidad. Estamos hablando de una planta de tratamiento de verdes, estamos hablando de una planta de tratamiento de escombros, estamos hablando de una planta de separación de residuos para poder rescatar los ferrosos, estamos hablando de rescatar los secos, fundamentalmente el PET, y el plástico, y derivarlo a los puntos verdes. Estamos hablando de una gran compostera, para que los orgánicos sean tratados para luego generar compost y tratar de enterrar lo menos posible”, explicó.

“Aspiramos a reducir un gran margen de lo que se entierra en residuos, con la esperanza de alargar lo máximo que se pueda la vida útil de este predio mientras se irá generando un gran parque ambiental, con todas las naves correspondientes, que no sea un enterramiento. Están los proyectos presentados en Nación buscando el financiamiento”, destacó.

“Todas estas acciones que nunca existieron, a veces no eran cuestiones económicas, como las plantas de tratamiento, sino que son cuestiones de alto impacto que implican decisiones, lo que muestra falencias de gestión. Nosotros lo estamos haciendo, simplemente con sentar a las partes”, concluyó Folloni.

