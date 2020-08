Alberto Fernández celebró los 100 años de la radio argentina

El presidente Alberto Fernández celebró este jueves los 100 años de la radio argentina, al participar vía telefónica de una trasmisión homenaje que los medios públicos realizaron desde el Teatro Coliseo.

"La radio es una compañía importante para mí. Soy de los que escucha más AM que FM. Me gusta escuchar más voces que música y le presto mucha más atención a las opiniones cuando estoy haciendo otra cosa, manejando", confesó al participar del bloque de apertura por la celebración de los 100 años de la radio argentina, que todas las emisoras públicas del país realizan desde el Teatro Coliseo.

El jefe de Estado mencionó algunos de los programas que escuchó a lo largo de su vida, y entre otros conductores mencionó a Wilmar Caballero, Alejandro Dolina, Lalo Mir y Bobby Flores. "Hay épocas que asocio a un periodista, a un locutor o a un programa de radio y que a uno lo marcaron mucho", enfatizó.

Sobre el aniversario de la radio, dijo que "está muy bien celebrarlo porque ha dado grandes hombres y grandes mujeres". "Magníficos conductores, periodistas, que nos han hecho pensar", agregó Fernández.

"La radio siempre fue una gran compañía pero la radio que me habla, no la radio que me pone música. La música prefiero ponérmela yo. Cuando prendo la radio prefiero poner al otro que me habla", insistió.

Fuente: Noticias Argentinas