La Unicameral se suma al rechazo de la promoción del dióxido de cloro

La Legislatura de Córdoba se pronunció este miércoles en contra de “toda acción impulsada por operadores comerciales o mediáticos tendientes a promocionar las falsas ventajas producidas por el suministro de dióxido de cloro a personas humanas”.

La medida se inscribe en el crecimiento de la promoción de dicho producto a cuyo consumo se le adjudican potenciales beneficios que no sólo no están verificados por las autoridades sanitarias, sino que también se advierte sobre el daño que su utilización podría traer aparejado para la salud.

La resolución insta al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a que disponga las medidas necesarias a fines de evitar o sancionar dichas acciones, e invita a los municipios a participar con medidas similares.

Oscar González - Foto: Legislatura de Córdoba

En la sesión especial de este miércoles, también se aprobó la expropiación de inmuebles en la zona conocida como “Camino San Antonio”, en el sur de la ciudad de Córdoba. En ese lugar se realizarán las obras de mejoramiento y rehabilitación vial e hidráulica de la Ruta A-104. La iniciativa contempla la construcción de 5 rotondas y la duplicación de calzada de cada lado. Se convierte de esta manera en una avenida de dos manos con cantero central de hormigón.

Según se señaló en el recinto, la zona de “Camino San Antonio” ha crecido mucho en los últimos años, por lo que esta obra brindará más seguridad vial y una mejor conexión para sus habitantes. Pero también es importante porque agilizará uno de los ingresos a la ciudad de Córdoba.

Los incendios, sin quorum

Como era de imaginarse en la previa, la situación de los incendios en las sierras cordobesas ocupó un rol central a lo largo de la sesión. Al momento de presentar proyectos para ser tratados sobre tablas, la legisladora Luciana Echevarría intentó que el cuerpo declare su preocupación por lo que sucede en la zona serrana, como así también que “repudie el accionar criminal de productores y empresarios que recurren a la quema de pastizales con el objetivo de expandir la frontera agropecuaria y el uso de tierras para el desarrollo inmobiliario”. La iniciativa no fue acompañada por el bloque mayoritario.

“El problema no es el clima como cínicamente dice el Gobernador. Lo que nos viene castigando sistemáticamente es el modelo que el PJ hace más de 20 años implementa y que quieren profundizar con el acuerdo de producción porcina con China. Decimos que el Estado es responsable porque no hay prevención, porque dejan correr, avalan la destrucción. Lo que queda claro es que no se puede confiar en que este gobierno tenga en sus manos la protección del ambiente”, señaló la representante del MST, de cuya autoría es el proyecto que busca declarar la Emergencia Ambiental en el territorio provincial.

Vale recordar que los legisladores Orlando Arduh y Dante Rossi también habían tomado la posta para proponer iniciativas relacionadas que tenían que ver con la prevención de los incendios, cada vez más graves en el territorio provincial. El radical, junto a sus compañeros de bloque, intimó a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para que en el plazo de 15 días ponga en marcha un proceso participativo para la realización de la actualización del Ordenamiento de los Bosques Nativos, paralizado hace cinco años. Arduh, por su parte, es el autor de un proyecto de ley en el que solicita, de manera urgente y a raíz de los trágicos hechos ambientales, aumentar las penas y multas para aquellas personas que sean responsables del inicio de fuego ya sea en zonas urbanas o rurales.

Los incendios que sufre nuestra Provincia y afecta a todos las y los cordobeses tienen que ver con factores que SI podemos evitar 👇

o m i s i ó n

i n c u m p l i m i e n t o d e t a r e a s

d e f o r e s t a c i ó n@canal10cba @ElDoce @telefecordoba @canalccordoba pic.twitter.com/iZPUMXJdE6 — Dante Rossi (@DanteVRossi) August 25, 2020

La decimosexta sesión virtual de la Legislatura comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento de Alfredo José Bría, ex intendente de la ciudad de Morteros y senador provincial mandato cumplido. Adempas, se aprobó el beneplácito por los 81 años de la ciudad de Cosquín y los 123 años de la fundación de General Baldissera.

Mientras en el recinto el vicegobernador Manuel Calvo presidía la sesión acompañado de las autoridades de la Cámara, en las afueras del palacio legislativo se realizaba una nueva manifestación por parte de las representantes de los jardines maternales, una de las actividades que se encuentra totalmente paralizada desde el comienzo mismo de la pandemia. Reducidas en su capacidad de movilización por la situación de aislamiento, las personas reunidas bajo el sol callejero de agosto volvieron a reclamar por subsidios y apoyos gubernamentales para hacer frente a la situación económica que se complica cada vez más a partir de la extensión de las disposiciones sanitarias.