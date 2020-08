Los reclamos del personal de Salud llegaron al recinto de la Unicameral

En la mañana del miércoles, en el Hospital Córdoba, el legislador Marcelo Cosssar se reunió con médicos de la Gremial de Salud, a fin de escuchar las solicitudes que el sector viene planteando respecto del deterioro de las condiciones de bioseguridad laboral, falta de recursos y el incumplimiento de los protocolos vigentes, entre otros aspectos, durante la emergencia por Covid-19 en Córdoba.

Asimismo, se interiorizó sobre "el destrato y las amenazas que los profesionales de la salud que se animaron a plantear críticas recibieron de parte de un sector de representantes del Ministerio de Salud y que fuera uno de los motivos de las movilizaciones que los médicos vienen realizando en las calles de capital provincial".

“Hace 10 días los médicos colgaron los guardapolvos. ¿Qué están esperando? ¿Que cuelguen los guantes?. Hace 6 días, tuvimos que lamentar el fallecimiento del doctor Daniel Basualdo, el primer integrante de equipos de salud que muere por Covid-19. Uno de los que salvan vidas y a quien no pudimos salvar. No queremos que pase más esto, no queremos que la respuesta del Gobierno sea aprietes y amenazas. Llamamos héroes a los médicos y en medio de la lucha los abandonan. Ahora llamamos héroes a los bomberos y nos preguntamos qué va a pasar con ellos cuando pase el fuego. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan” denunció Cossar.

En la Legislatura

Por la tarde, en el marco del acompañamiento al pedido de informes solicitado por el bloque Juntos por el Cambio precisamente sobre bioseguridad del personal sanitario, Cossar reclamó diálogo a la Provincia y manifestó su preocupación por la situación de precariedad en la cual se están desarrollando las tareas de salud en la emergencia.

“Solicitamos al Ministerio de Salud provincial y al COE que se hagan eco de las angustias, miedos y padecimientos que viven nuestros médicos y personal de la salud día a día, no solamente pensando en alguna recomposición salarial por tarea crítica, sino también escuchando y dando respuesta a sus reclamos” expresó Cossar y leyó un párrafo completo del reclamo de los residentes del Hospital Córdoba firmado por numerosos profesionales de Salud.

“Lo que solicitan estos residentes es de una absoluta racionalidad, y en ese hospital es necesario encontrar nuevas voces que establezcan puentes, y no muros, entre funcionarios y personal sanitario. Seguramente, en mayor o menor medida, es lo que está sucediendo en la mayor parte de las instituciones de salud en toda la provincia”, finalizó.

Colgaron los guardapolvos. Qué están esperando? Que cuelguen los guantes?. Nuestros médicos y equipos de salud necesitan que los cuiden, que los traten bien. No que los des-traten Que el Gobierno de Córdoba cuide a los que nos cuidan. (Ph. @Cadena3Com ) pic.twitter.com/KbwQxnS6in — Marcelo Cossar (@cossarmarcelo) August 26, 2020

En ese sentido, también la representante del MST, Luciana Echevarría, se sumó a los reclamos de los trabajadores de la salud al señalar en el recinto que “son los propios trabajadores de la salud quienes denuncian que no se respetan los protocolos de seguridad”.

“Nos preocupa muchísimo el cuidado del personal de salud y desconfiamos mucho de la capacidad del gobierno para hacerlo, porque es el Ministerio de Salud el principal maltratador de los agentes de salud. Toda la información que estamos solicitando es clave, porque permite tener una noción más acabada de la situación real del sistema de salud con el cual tenemos que afrontar aún el pico de la pandemia”, señaló Echevarría.

Hoy en la @LegislaturaCBA acompañé un pedido de informe sobre medidas de bioseguridad para el personal de salud en la pandemia. En este hilo les cuento por qué👇🏽 pic.twitter.com/XFBI646l24 — Luciana Echevarría (@LuciEchevarria) August 26, 2020

