Mendiolaza trabaja en un proyecto ambiental racional para la gestión de los residuos

La ciudad de Mendiolaza es una de las municipalidades que se convirtió en pionera en el área metropolitana de la capital de Córdoba. Ese municipio tiene la mente fija en comenzar con la recolección diferenciada de residuos, por lo que su intendente, Daniel Salibi, destaca el relevamiento que se realizó para detectar la composición de la basura retirada por las familias de sus domicilios.

“Nosotros en el año 2017 hicimos el primer estudio de la composición de los residuos, esto se fundamentaba en base a la cantidad de toneladas que sacábamos mensualmente y un día, hablando con la consultora, les digo: a mí me interesaría saber porque estamos con el proyecto de empezar con la recolección diferenciada. Estamos trabajando con un proyecto ambiental para la ciudad, sobre todo con lo que es la problemática que existe con los residuos sólidos urbanos, que es un problema mundial y no sólo de nuestra ciudad y fundamentalmente por cómo se dio la situación con el predio Piedras Blancas”, explicó Salibi.

-¿Qué detectaron en 2017 con el primer relevamiento?

-Fue importantísimo, porque en ese momento pudimos detectar, con 16.000 habitantes, que la ciudad sacaba 16 por ciento de vidrio, 16 por ciento de plástico, 11 por ciento de cartón y papel, un dos por ciento de metal y un 55 por ciento de residuos orgánicos. De ahí en más, lamentablemente, por no darse un predio nuevo y esto es de público conocimiento, teniendo en cuenta que tomó estado judicial el nuevo predio que quería obtener la Provincia camino a Alta Gracia por la empresa Cormecor. Eso sigue sin tener una resolución hasta el momento. Esto frustró la posibilidad de hacer la recolección diferenciada, no solamente en nuestra ciudad, sino también en varias localidades, sobre todo las vinculadas al área de Gran Córdoba.

-¿Qué notaron en estos tres años desde el primer relevamiento?

-Nosotros, ya con 20.000 habitantes, notamos que empezamos a reducir el tema de los residuos y esto se dio porque después del 2017 cuando empezamos a trabajar en esto, dictamos cursos de compost y de cómo hacer otros tratamientos de residuos. En ese momento nosotros estábamos sacando entre 280 y 300 toneladas de basura mensuales. Con 20.000 habitantes ahora estamos sacando 240 toneladas, quiere decir que gran parte de los vecinos de la ciudad empezó a elaborar compost en sus casas, a utilizar la lombricultura, y eso fue realmente muy beneficioso.

-¿Por qué decidieron un nuevo estudio en este año?

-Con esto, decidimos volver a hacer un nuevo estudio para saber si había variado o no la composición en un cuadro comparativo entre lo que fue el 2017 y el 2020. Los números dieron prácticamente similares con una pequeña variación, ya que la gente saca un poco más plástico, puede ser por la cuarentena. Sí saca un poco menos de vidrio y en realidad subió un punto más el orgánico, de 55 a 56 por ciento y se disminuyeron los casos del metal, un punto, y del papel cartón, tres puntos.

-¿Cuál es el siguiente paso es el tratamiento de esa basura?

-Nosotros estamos vinculados al área del Gran Córdoba y, al no disponer de grandes dimensiones de tierra para poder tener una planta de tratamiento, empezamos a trabajar en el corredor de Sierras Chicas en la posibilidad de una planta de transferencia. La idea es que nos vincule a tres, cuatro, o cinco ciudades, hacer la recolección que puede ser diferenciada o no. De no ser recolección diferenciada en el punto de origen, o sea en los domicilios, poder hacer la separación en estas plantas de transferencia, con lo cual estaríamos llevando menor cantidad de residuos a cualquiera de los predios y en definitiva distribuir por otro lado lo que es el plástico y el cartón. Sin duda que la cuarentena nos ha frenado con toda esta situación, porque no hay ninguna empresa que pueda llevar el plástico ni el vidrio debido al tema de la movilización, pero seguimos con este proyecto que no solamente lo queremos hacer en nuestra ciudad, sino en todo el corredor de Sierras Chicas.

-¿Se está trabajando en conseguir fondos para esto?

-Para esto, desde la Secretaría de Planificación hicimos un programa a cinco años para empezar a buscar los fondos y a tramitar para lograr tener una planta de transferencia. Dichos fondos se consiguen a través del Ministerio de Ambiente de la Nación. Los gobiernos nacionales disponen siempre de estos fondos para eliminar de una vez por todas lo que son los basurales a cielo abierto. Hoy, en nuestra provincia de Córdoba, de 427 localidades, más de la mitad tiene basurales a cielo abierto, sobre todo donde hay grandes superficies de tierra y que no están cerca de las zonas urbanas. Por ahí pasa un poco la problemática, nosotros al estar dentro de lo que son grandes urbanizaciones se complica disponer de tierras que no estén cerca de la parte urbana.

-¿Es difícil obtener los recursos si no hay coincidencia de color político?

-A veces se hace difícil, esto no debería ocurrir, ya que los gobiernos deben analizar los proyectos y no analizar los colores políticos de los intendentes del momento. En ese aspecto, con Provincia no hemos tenido ese problema, pero por ahí siempre se ha dado a nivel nacional. Esperamos que esta vez no se dé porque queremos que pase la pandemia para poder hacer esta presentación a nivel nacional y ojalá podamos obtener los fondos, porque acá estamos hablando de varios municipios, varias ciudades, incluso con intendentes de diferentes colores políticos.

-¿Es decir que van a presentarlo?

-La idea es presentarlo, porque ya con el gobierno anterior habíamos presentado un proyecto. Lo que pasa es que en el gobierno nacional anterior no había tantos fondos presupuestados en el Ministerio de Ambiente y no era viable el proyecto al que nosotros apuntábamos. No estamos hablando de muchos fondos porque en ese momento hablábamos de 11 millones de pesos, incluidas las máquinas transportadoras para poder hacer toda la separación. Ese proyecto está presentado por todo el Ente de Sierras Chicas, que nos vincula desde La Calera hasta La Granja, somos 11 localidades y estamos hablando de 200.000 habitantes en todo el corredor.

-¿Qué otra cosa les llamó la atención del último relevamiento?

-Lo hicimos porque nos llamó poderosamente la atención que al tener más habitantes sacáramos menos cantidad de residuos. Eso significa que la gente también va tomando conciencia porque con el tema de los residuos. Lo que nosotros apuntamos es, al margen de ser los responsables de tener que retirarlos, es también empezar a concientizar a cada familia para sacar la menor cantidad de residuos posible.

-¿Es decir que la gente va entendiendo también el mensaje?

-Hemos notado otra cosa, también yo con tantos años de gestión, a veces uno cree que mientras más pase el camión de residuos mejor es la prestación del servicio y es totalmente a la inversa, porque en las grandes ciudades del primer mundo pasa una vez por semana y la gente ya sabe cómo hacer el tratamiento de los residuos en su propio domicilio. Eso es importantísimo porque si nosotros hoy, con plena cuarentena, estamos pasando solamente dos veces y antes pasábamos de lunes a sábados. Quiere decir que la gente sabe y se acostumbra cuando vos ya sabés que va a pasar una o dos veces por semana.

-¿Hay otra conducta en la gente en este aspecto?

-La gente entendió la posibilidad de empezar a hacer un tratamiento distinto, sobre todo con los residuos orgánicos, con lo que sobra, que podés armar huertas. Y no estamos hablando de grandes superficies, con dos metros cuadrados que vos destines de tu patio es suficiente. Con la mitad de un metro cuadrado por un metro vos estás armando un espacio de una lombricultura, en donde todo el desperdicio de la parte alimenticia al volcarlo en ese lugar, es consumido en un proceso que es increíble. Por otro lado, vamos generando un abono que sirve para las plantas o para una huerta orgánica.

El problema de los residuos sólidos verdes

“Hay otra preocupación que surgió de mayor forma en este momento de cuarentena, ya que no sólo se trata del residuo sólido urbano, sino también del residuo sólido verde. Me refiero a la poda, a las ramas para lo cual nosotros hemos adquirido una chipeadora para seleccionar en dos meses al año y hacer la recolección de la poda, el chipeado y la reutilización. En Mendiolaza, en donde se ha venido a vivir prácticamente el 70 por ciento de los vecinos de Córdoba, jamás estaba la posibilidad de sacar una rama a la calle porque teníamos una estufa, un hogar, el asador y la misma poda se reutilizaba. Hoy nos vemos complicados por la cantidad de residuos verdes que tenemos. Lo que queda es esperar, en primer lugar, que se termine la pandemia, por eso hemos aprovechado este momento para poder hacer todas las gestiones de recursos económicos e ir trabajando en estos proyectos”, expresó el intendente Salibi.

