Monserrat: "Si hay riesgo en la escuela, ningún papá va a mandar a sus hijos"

Presente en la movilización de los choferes de Aoita y la CGT Regional Córdoba, Juan Monserrat sostuvo que de no existir una vacuna para el coronavirus será muy difícil volver a la "normalidad" en las aulas.

El titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) reiteró que la situación en los establecimientos "es muy complicada" y que "si tiene cierto riesgo la escuela, ningún papá va a mandar a sus hijos".

"Si tiene cierto riesgo la escuela, si no está bien su mantenimiento. si no hay personal de limpieza suficiente, yo creo que los papás no van a mandar a sus chicos por temor. No por no querer mandarlos, sino por temor", aseguró.

En tanto, el gremialista docente dijo: "Vamos a tratar en lo posible que en el mientras tanto, el vínculo pedagógico de los chicos con sus escuelas y sus maestros se mantenga. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, poniendo mucha plata del bolsillo de cada trabajador ya que no hay conectividad y las computadoras están dolarizadas. Esperemos que se resuelva para el bien de todos, porque el trabajo y la escuela son dos articuladores imprescindibles en la organización social".

Monserrat encabezó durante el mediodía de este lunes la marcha de Aoita junto a otros gremios que integran la CGT Córdoba, cuando suman más de 100 días de paro en el transporte interurbano.

