En medio de denuncias cruzadas, sólo Tamse y Coniferal circularán este jueves

Finalmente, sólo los choferes de las empresas Tamse y Coniferal se presentarán a trabajar en la jornada del jueves, tras el acuerdo firmado el martes y las denuncias de incumplimiento de dicho documento firmado entre el gremio, las autoridades municipales y los representantes empresarios. Por esa razón, Ersa y Aucor continuarán con sus servicios paralizados.

Si bien las empresas dicen haber depositado los montos acordados y entienden que la continuidad del conflicto es motorizada por una mala interpretación del acuerdo por parte de los trabajadores, los representantes gremiales insisten con que los pagos no fueron realizados de la manera en que se había convenido. Al respecto, el propio secretario adjunto de UTA, Pablo Farías, responsabilizó este miércoles a la Municipalidad y la Provincia por la “falta de control”.

Tal como lo la hecho desde comienzo de esta semana, la empresa municipal Tamse continuará ejecutando el plan de contingencia diseñado por las autoridades de transporte, mientras que Coniferal volverá paulatinamente a las frecuencias habituales.

Advertencia de Llaryora

“Aquellos que incumplen el acuerdo y no salen, a través de la ordenanza de emergencia, yo puedo tomar acciones pertinentes; no podemos ser rehenes de ningún grupo tanto empresarial como de trabajadores”, dijo un tajante Martín Llaryora en la tarde del miércoles.

"Si no se presta el servicio, tenemos que actuar”, dijo al señalar la responsabilidad tanto de las empresas como de los respresentantes gremiales. “No se puede tener de rehenes a los cordobeses por capricho de uno o de otro; si no salen tomaremos las medidas del caso que nos faculta la ordenanza de emergencia con todos los cordobeses como testigos”, advirtió.

El intendente aseguró que las sanciones pueden llegar hasta el quite de la concesión de una empresa o de alguna línea.

