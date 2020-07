Llaryora advirtió sobre el paro de UTA: "Si no cumplen habrá medidas"

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró este miércoles que si este jueves no se levanta el paro del transporte urbano, tal como acordó el municipio con la UTA y los empresarios el martes, se tomarán las medidas que faculta la ley de emergencia.

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que el secretario adjunto de UTA, Pablo Farías, dijera este miércoles que las empresas Ersa y Aucor no cumplieron con el primer punto del convenio y dejó abierta la puerta para la continuidad del paro del transporte urbano en al ciudad Capital.

En diálogo con la emisora radial Cadena 3, Llaryora indicó: “No se cayó el acuerdo, estoy charlando con Coniferal, y los colectivos estarían saliendo a la tarde, al igual que Tamse, es un tema de Ersa y Aucor”, aclaró.

“Aquellos que incumplen el acuerdo y no salen, a través de la ordenanza de emergencia, yo puedo tomar acciones pertinentes; no podemos ser rehenes de ningún grupo tanto empresarial como de trabajadores”, sostuvo.

Y aclaró que no intimará a la empresas. "Si no se presta el servicio, tenemos que actuar. No se puede tener de rehenes a los cordobeses por capricho de uno o de otro; si no salen tomaremos las medidas del caso que nos faculta la ordenanza de emergencia con todos los cordobeses como testigos”.

El intendente además advirtió que las sanciones pueden llegar hasta el quite de la concesión de una empresa o de alguna línea. “Tenemos siempre problema con una línea. Es la segunda vez que estamos teniendo problemas con una línea de Ersa en esa materia de reclamos continuos”, detalló.

“Todos sacrificaron algo para que el transporte vuelva con una frecuencia de emergencia; le vamos a sumar colectivos a los que había antes del paro, y sostenemos el precio del boleto”, añadió.

“Mejoraron los subsidios respecto al Gobierno anterior, pero está la pandemia, y no alcanza", cerró.

