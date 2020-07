Después de 64 años, el Balón de Oro quedará vacante en este 2020

Por la pandemia, será la primera vez que no tendrá un ganador. La revista France Football finalmente decidió que "no puede tratarse como un año ordinario".

Después de 64 ediciones ininterrumpidas, la prestigiosa revista France Football no entregará el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en 2020, así como tampoco su equivalente femenino, el trofeo Kopa al mejor menor de 21 años y el Yashin al mejor arquero. La pandemia de coronavirus trastocó los planes del deporte a nivel mundial y el premio no quedó al margen, pero en su lugar habrá otra elección, un poco más amplia.

"Después de un análisis cuidadoso, no se cumplen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede -y no debe- ser tratado como un año ordinario", explicó Pascal Ferré, editor en jefe del medio galo, quien resaltó que este panorama no permite hacer "una comparación justa" entre los elegidos.

Las condiciones del fútbol cambiaron y mucho ante el Covid-19. Largos parates, partidos a puertas cerradas, cinco cambios y definiciones a partido único fueron algunas de las variables principales. Además, en algunos países se volvió a jugar, mientras que en otros no hubo reanudación.

En su lugar, los 180 jurados del mundo confeccionarán un equipo ideal con once futbolistas, similar a lo que realiza la FIFA anualmente, pero con la diferencia de que se incluirán a jugadores de todos los tiempos, no solamente de la actualidad.

En esta edición, se hablaba de que el español Sergio Ramos marchaba como favorito, seguido por Lionel Messi.