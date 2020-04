La Unión Industrial señaló que sólo el 20% de sector está trabajando

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, señaló este miércoles que solo el 20% de las fábricas del país están activas a raíz de la cuarentena, pero advirtió que trabajan "con problemas logísticos y de insumos" y también tendrían dificultades para pagar sueldos.

"La industria está trabajando en alrededor del 20%. El resto está parado por el tema sanitario. Y ese 20% está trabajando con restricciones, problemas logísticos y de insumos", sostuvo el dirigente.

En declaraciones radiales, Acevedo estimó además que el pago de sueldos será otro "problema" que deberán enfrentar las industrias, si la cuarentena se prolonga más allá del 12 de abril.

"En marzo y abril, no creo que haya mayores complicaciones para cumplir con el pago de los sueldos. Pero si se extiende la cuarentena después de abril, habrá que ver cómo se resuelve la cuestión", señaló, y afirmó que no se está evaluando la posibilidad de avanzar con despidos. "Nadie está pensando que éste es un buen momento para despedir gente. Hay empresas que no solo pagan los sueldos, sino que también ayudan, colaboran y contienen a la población", remarcó.