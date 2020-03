Sergio Massa: "Si tenemos que profundizar el aislamiento, lo vamos a hacer"

Al encabezar la conferencia de prensa con los referentes de los bloques legislativos tras la reunión con el Presidente, el tigrense dejó abierta la posibilidad aunque pidió "no adelantarse".

Tras el encuentro del presidente Alberto Fernández con la oposición, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, encabezó este miércoles una conferencia en Casa Rosada, en la que dijo que "en esta pelea no hay grieta".

"Agradezco a la oposición por sentarse a la mesa y por sumar su respaldo y su vocación de sumar", dijo Massa en la sala de conferencias de la sede gubernamental. Allí, el titular de la Cámara Baja aseguró que cada 15 días, Gobierno y oposición van a coordinar en una reunión como en la de hoy, “para buscar algún camino de solución a esta situación que nos toca enfrentar”

“Tenemos que cumplir con el desafío de entender que hoy manda el Presidente y que él es la autoridad política y sanitaria del país”, señaló Massa que estaba acompañado por los presidentes de todos los bloques con representación en el Congreso nacional.

“Todos tenemos que cumplir con las normas que se establecen”, dijo el tigrense que también aseguró que van a fortalecer la “vigilancia para hacer cumplir las normas que están fijadas para toda la nación”.

“No hay Gobierno y oposición. No hay grieta en esta pelea que tenemos que dar todos juntos. Todos los que estamos en el Parlamento le hemos dado todo el respaldo al Presidente y el Ministro de Salud como máxima autoridad sanitaria para enfrentar juntos esta pandemia”, señaló.

Al hacer uso de la palabra, Mario Negri aseguró que “cuando se está en emergencia tiene que haber centralidad y la autoridad está en el Gobierno y en el Presidente. Estamos para colaborar porque no queremos elegir ninguna vía que pueda representar algún obstáculo”. El jefe del principal interbloque opositor también mostró inquietud sobre los reactivos que deben estar a disposición de todas las provincias “para que no tengan que depender y esperar de Buenos Aires”. “El Presidente es el comandante de esta batalla porque así lo decidió el país”, aseguró el cordobés.

“No hay margen para especulaciones menores”, señaló el senador radical Luis Naidenoff, al ser consultado sobre los pasos a seguir. “Vamos a ser responsables y en cada una de estas reuniones vamos a tener claridad sobre el avance de las decisiones y el efecto de la pandemia”, afirmó.

Uno de los momentos centrales de la conferencia estuvo a cargo del ex Intendente de Bolivar, Eduardo "Bali" Bucca, quien propuso extender la cuarentena a todo el territorio nacional. “Aislarse es la única vacuna que tenemos y si el Presidente toma esa medida tendrá nuestro apoyo como el de toda la oposición”.

En ese sentido, el propio Massa pidió “no adelantarse”, aunque advirtió el gobierno adoptará "todas la medidas que sean necesarias para evitar que la curva de casos crezca". Muchas de esas medidas serán coordinadas con los gobiernos provinciales en una reunión que tendrá lugar durante el jueves.

El diputado bonaerense también señaló la necesidad de “descentralizar el Malbrán” para poder acelerar los resultados de los análisis y, también, poder descongestionar el trabajo que allí se concentra.

El ausente de la conferencia fue Nicolás del Caño, el diputado nacional por el PTS-Frente de Izquierda, quien participó en la reunión con el Presidente pero se ausentó de la foto "de la unidad". No obstante a eso, a la salida de la quinta presidencial, Del Caño aseguró que "ante la emergencia en que nos encontramos no hay que destinar ni un peso más para la deuda. En los últimos meses con lo que se gastó en un día para enfrentar pagos de la deuda se pagan dos presupuestos para la pandemia. Seguir pagando sería un crimen". Según dijo, en el cónclave pidio por "la nacionalización urgente de la salud privada, los laboratorios y la industria farmacéutica". "No se puede seguir especulando con la vida y la salud de la población", afirmó.

“Si tenemos que profundizar el aislamiento para evitar el contagio lo vamos a hacer porque el éxito del Gobierno pasa por evitar el contagio. Aislarnos es la mejor forma de cuidarnos y las normas que va tomando el Gobierno no son para perjudicar a nadie, sino para beneficiar a todos”, aseguró Massa sobre el fin de la conferencia que sirvió para abrir camino a una nueva etapa en la realción entre el Gobierno y la oposición en el marco de la emergencia sanitaria.