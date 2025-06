Mientras la Corte resuelve el fallo en su contra, CFK encabeza hoy el acto por el Día de la Resistencia Peronista

La expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Fernández, encabezará este lunes a las 17 un acto en la sede del Partido Justicialista, mientras la Corte Suprema decide sobre la condena por corrupción que enfrenta en la causa Vialidad.

"Hoy a la tarde nos vemos en la sede del Partido Justicialista. Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en este Día de la Resistencia Peronista", publicó en su cuenta de la red social X.

La propia Cristina Fernández se refirió el sábado a su situación judicial durante un acto de campaña en Corrientes. En esa ocasión, al lanzar la candidatura a gobernador de Martín "Tincho" Ascúa, intendente de Paso de los Libres, la exmandataria pidió "estar atentos" ante la posibilidad de que la "metan presa". En un tono desafiante, expresó: "Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo".

La expresidenta hizo hincapié en la recurrente mención a la posibilidad de ser encarcelada y estableció un paralelismo con acontecimientos históricos que marcaron tragedias para el peronismo. "Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", concluyó en su alocución.

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) apuntaron contra la justicia argentina al advertir un "riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política" de cara al inminente fallo de la Corte Suprema que podría confirmar la condena contra la expresidenta. El foro político apoyó a la titular del Partido Justicialista y señaló que la Causa Vialidad está "viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política, desde su inicio".

Sobre este último punto, apuntaron que la causa judicial es una "denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente con ausencia total de pruebas directas y con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales".





