“Las editoriales dicen que estoy acabada. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?", desafió Cristina Fernández a sus detractores, desde Corrientes este sábado. Foto: NA

Este lunes, a las 15, en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Matheu 130 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunirá un sector para definir los pasos a seguir ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia dicte un fallo que ratifique la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Fernández, en el marco de la Causa Vialidad; lo que es leído como un acto de proscripción política.

Este fin de semana, la decisión de la Corte fue anunciada por algunos medios como "inminente".

Si bien el senador Oscar Parrilli había convocado en primer lugar al Instituto Patria, la reunión se trasladó posteriormente a la sede del PJ, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes partidarias.

Del encuentro participarán diputados, senadores, dirigentes y referentes sindicales del kirchernismo, que denuncian un intento de “proscripción” de Cristina Fernández, debido a la expresa intención de la ex mandataria de postularse en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre por la Tercera Sección electoral.

“Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Empezaron a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos”, había advertido la ex presidenta al participar de un acto partidario en la provincia de Corrientes.

En su discurso, pronunciado este sábado en Corrientes, Cristina Fernández se preguntó: “Las editoriales dicen que estoy acabada. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?". Y respondió irónicamente: "Dale. Mirá cómo tiemblo".

En los últimos días, la Corte Suprema había rechazado in limine la recusación presentada por la defensa de la ex presidenta contra el juez Ricardo Lorenzetti: con el voto de sus tres miembros -Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti-, el máximo tribunal consideró que ese planteo había sido presentado fuera de los plazos procesales y por eso carecía de fundamentos jurídicos suficientes.

Además de la reunión de urgencia, el PJ convocó para este martes a las 17 a una actividad conmemorativa del levantamiento del General Juan José Valle en 1955, en una jornada bautizada como “Día de la Resistencia Peronista”, y para la que también se espera la participación de Cristina Fernández.

