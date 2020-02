Luciana Echevarría advirtió sobre la situación del Hospital Neuropsiquiátrico

En uno de los temas que la oposición intentó presentar sobre tablas durante este miércoles, Luciana Echevarría, legisladora por el MST, propuso una declaración de preocupación frente a las condiciones en las que se encuentra el Hospital Neuropsiquiátrico y los graves sucesos que han tenido lugar en los últimos meses.

“Los trabajadores del Neuro llevan años denunciando gravísimas falencias que no sólo los afectan a ellos sino a toda la comunidad y ponen en riesgo la salud mental de los más vulnerables. Hace poco más de un mes presentaron una nota al Ministro de Salud donde alertaban sobre la situación crítica del internado que a los pocos días sufrió dos incendios, tuvo una denuncia de abuso sexual y agresiones al personal. Ni el Ministro ni ningún otro funcionario se dignó a responder al reclamo”.

En diálogo con La Nueva Mañana, la referente legislativa aseguró que “todo se agravó con el suicidio de la joven de 35 años que vuelve a ser un golpe para la comunidad del hospital. Si bien sabemos que son cosas que pueden pasar en una institución de salud mental, creemos que el Estado tiene que intentar que estos casos se reduzcan al máximo y no es lo que viene pasando, más bien al contrario”.

“El día que sucedió esta muerte había un montón de cosas que no funcionaban. No había tubos de óxigeno, no se podía acceder a la sala de emergencias y tampoco estaban bien sectorizadas las salas. Todo una serie de reclamos que nunca fueron contestados, pero que a raíz de este hecho, empezaron a notarse aún más. Las autoridades fueron, abrieron un sumario para investigar qué fue lo que pasó pero concretamente no se ha tomado ninguna medida de fondo”, aseguró la legisladora.