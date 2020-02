La bronca de Gandolfi: "Le regalamos gran parte del partido a Boca"

"Le regalamos gran parte del partido a Boca... Los últimos 20 minutos fuimos el equipo que el torneo pasado lo mostramos en muchas ocasiones. Me duele haber regalado tanto tiempo y al final, con lo que hicimos en ese tiempo lo podíamos haber empatado... A lo largo del partido Boca fue superior, no lastimamos", analizó el referente de Talleres, Javier Gandolfi, que se mostró muy autocrítico con la actuación del equipo el domingo pasado.

En dialogo con Futbolémico, el defensor sostuvo: "Es un reinicio que no esperábamos. Hay que dar vuelta la página. y enfrentar a un rival difícil, en una cancha difícil, como es Arsenal".

Además, Gandolfi afirmó: "Con Defensa está claro que no pusimos ni las manos, pero en este último partido separo los últimos 20 minutos. Los primeros 70 fueron parecidos a los ante Defensa, el equipo no se encontró, le cuesta crear situaciones de gol. Este equipo regresó el 26 de diciembre para tratar de ganar unos días, trabajo tiene, caras nuevas son pocas, Paredes sumó minutos, no es un equipo que no tenga trabajo, y eso nos llama la atención. la fata de juego nos está teniendo con estos resultados negativos".

Critica al arbitraje:

#Talleres | Javier Gandolfi: "Las camisetas a veces influyen y este fin de semana nos toco padecerlo. La bronca fue muy grande" (Sobre el arbitraje). — Futbolemico (@futbolemicok) February 4, 2020