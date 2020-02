La historia detrás del encuentro de Jorge Rojas y Abel Pintos

La séptima luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, permitió el encuentro de dos artistas que por sí mismo generan éxito garantizado en cada uno de sus trabajos.

Luego de la última canción prevista para el show de Jorge Rojas, comenzó un juego sobre el escenario, retirándose paso a paso, mientras el público reclamaba con gritos y aplausos un tema más. Enorme fue la sorpresa, cuando ingresaron juntos al escenario Jorge y Abel.

La ovación sacudió la misma estructura de la plaza y a partir de ese momento, comenzó el momento más significativo de esta edición del festival que está cumpliendo 60 años.

¿Cómo surgió la idea del encuentro?

Tiempo atrás se conocía que, entre las ausencias importantes al festival, figuraba Abel Pintos. Los artistas pasaron individualmente por la sala de prensa y allí se fue develando el misterio.

Abel tenía una fecha confirmada para una presentación en otro lugar, pero al caerse esta presentación estaba disponible para Cosquín. Cuando comenzaron las conversaciones, si no había fecha disponible, Pintos tendría que esperar hasta la próxima edición. La productora de Rojas, conociendo la situación se puso en contacto con la comisión municipal de folklore y allí comenzó a gestarse la reunión de los artistas.



En una muestra de humildad, la producción de Abel Pintos consultó si Rojas estaba de acuerdo en compartir la séptima luna y la respuesta no se hizo esperar.

“El encuentro fue bastante circunstancial, unos años se puede otros no, pero al dar de baja una presentación que teníamos previstas tuvimos la oportunidad” dijo Pintos.

Abel, sostuvo ante los periodistas que: “En los festivales y en Cosquín de manera especial, en líneas generales son los artistas los protagonistas en si mismo, no es la noche de un artista, si no se corre el foco, la noche de un artista es cuando toca por ejemplo en un teatro”. En el caso de Cosquín, los protagonistas son todos los artistas que tocan en “cada luna”. Además, sostuvo el cantante que “La plaza tiene su público, con más o menos asistentes en cada noche y muchas veces no tiene que ver con los artistas, sino con el día de la semana, los precios de las entradas”.

Pintos se mostró muy feliz por el encuentro, enviándole un mensaje a Rojas, quien aceptó gustoso la propuesta. “Artística y emocionalmente me alegra mucho lo que pasó. Compartir la noche y un escenario estuvo buenísimo, no fue la noche de Jorge ni de Abel, fue una luna de Cosquín”, expresó el bahiense.

A los pocos minutos de finalizada la conferencia de Abel Pintos, ingresó a la sala Jorge Rojas.

“Cosquín te regala estas cosas. Tengo noches increíbles en mi memoria. Me volvió a regalar una noche muy emocionante. La idea fue íntegramente de Abel. Llamaron a nuestra productora. Con la información de sumarse y que preguntaran si estábamos de acuerdo”, comentó Rojas.

Cuando surgió la propuesta de hacer algo juntos, pensaron en varias canciones, no querían quedarse con un solo tema a dúo. El trabajo conjunto fue práctico, con canciones conocidas por ambos. Cuando desde la comisión les recordaron que el 31 de enero era un nuevo aniversario del nacimiento de Atahualpa Yupanqui, surgió la idea de “Piedra y camino”.

Intercalaron temas de ambos, pero el ex Nochero, tenia una pequeña sorpresa, quería una interpretación a dúo con su amigo, del “Al son de la vida”, estrenada el año pasado.

“Al son de la vida, era una canción muy nueva, pero Abel es un tremendo profesional, en un encuentro pasamos las canciones y el segundo directamente fue en Cosquín”, comentó sonriendo el cantante, agregando que “En el estudio aprovechamos para unas imágenes, vamos a tener un estreno con él, en un dueto con este tema -Al son de la vida- a pesar de que ya está editado”

Por último, enfatizó que fue un “hermoso encuentro, con cosas muy fuertes en escena, te eriza la piel, estoy feliz por la noche, por el encuentro y por la plaza del festival”.