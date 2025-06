El pasado 8 de mayo se lanzo en plataformas “Cruzar”, un proyecto de la cantante y compositora Ariana Zabalza compuesto por cuatro canciones grabadas entre Córdoba Capital y Anisacate. Con referencias diversas que van desde Rosa Passos a Moonchild los temas del EP transitan momentos de fuerte introspección y resuelven en un último track que por sus arreglos y armonía recuerda al flaco Spinetta. Desde La Nueva Mañana conversamos con Ari sobre el proceso de creación del proyecto.

-¿Cómo surge el concepto de Cruzar (el EP)? ¿En qué situación aparecieron estas canciones?

-Las dos primeras canciones (“Las luces del momento”, “Impulso de Ser”) surgen de un duelo de un vínculo largo y lo que conlleva atravesar esos procesos, “Cruzar” (el último track) por otra parte refleja el volver a enamorarse, abrir de nuevo el corazón. Desde un comienzo quería que estas canciones sean como consejos, a aceptar el paso del tiempo, escuchar como el agua del río pasa: hay algunas cosas que son dolorosas pero necesarias. Cuando apareció el tema “Cruzar”, varias personas que me rodean me preguntaron: “¿Por qué no le ponés “Cruzar” al EP?” y me fui convenciendo. El primer track es una introducción vocal que sirve de inicio y da un matiz de intimidad al comienzo del duelo. Creo que se cumplió un ciclo con todas las canciones.

-¿Cuál fue tu acercamiento a la música y de qué manera empezó este camino para llegar a componer canciones tuyas?

-Mi papá es músico, así que desde muy chiquitas a mí y a mis hermanas nos inculcó la música de un modo muy hermoso, creándonos canciones para nosotras, haciéndonos dormir con composiciones. Y también fuimos las tres hermanas a un cole de música el Domingo Zipoli, más conocido como Los Niños Cantores de Córdoba que está orientado hacia lo vocal y lo coral, desde los 5 hasta los 17 años. Una vez que salí del cole me incliné por el estudio de la voz: ya estudiaba violín y piano pero empecé canto lírico y después me volqué más para la música popular. Pase un tiempo en algunas instituciones como la Colmena, la Licenciatura de Interpretación Vocal de Villa María y tuve profesores particulares. Mucho tiempo de escuchar referentes como Rosa Passos, Silvia Pérez Cruz, Natalia Lafourcade, son artistas que me han marcado y siempre las he admirado al punto de decir “yo quiero hacer esto”. También mi grupo de amigos me incentivó a desarrollar esta parte musical.

-¿Cómo abordás el proceso de composición? ¿Llega primero la escritura de las letras o la composición de una armonía?

-Siempre me imagino las cosas a través de la voz y después pasa a los demás instrumentos. Compongo con la guitarra y la voz, y creo que las canciones que han tenido un cierre, las que se consolidaron, tuvieron como guía un sentimiento concreto. Tenía algo claro que expresar. A veces agarro la guitarra y empiezo a decir cosas cantando con una secuencia de acordes o a veces tarareo alguna melodía sin letra: después le voy poniendo letra. Me parece que es un ida y vuelta entre la guitarra, la música y la letra.

-Las canciones (y su instrumentación) reflejan distintas búsquedas. ¿Qué referencias musicales o artistas tenias en mente durante la producción de los temas?

-Los temas son bastante distintos entre sí, entonces tuve que buscar elementos en estilos diferentes. A mí me gusta mucho la música brasilera y tengo como una gran referente a Rosa Passos, a quien recomiendo muchísimo, es una guitarrista y cantora de Brasil y está presente en “Las luces del momento”. En “Impulso de Ser” teníamos a una canción de Moonchild que se llama “The Other Side” como referencia y con respecto a “Cruzar”, escuchamos “Ya no mires atrás” de Spinetta y también guitarras de Pat Metheny para hacer la introducción; eso nos inspiró mucho.

¿Qué otros artistas colaboraron con vos en la realización de las canciones?

-Encaré el proyecto con mi mejor amiga Palo Montenegro que próximamente también va a lanzar su EP. Las dos teníamos canciones compuestas que no veían la luz y nos acompañamos para que eso suceda. Empezamos a preproducir y trabajamos luego la producción de los temas con Federico Lucero: en su estudio compartimos sesiones de grabación porque varios amigos en común grabaron para ambos proyectos. Nos acompañamos incluso en la preescucha de mi EP, que se hizo en la sala astral del ciclo Música Ciegas. Palo Montenegro participo de arreglos en “Impulso de Ser”, Santiago Cabral Ascoltía en pianos de “Las luces del momento”, Agustina Godoy también participó en “Impulso de Ser”, Francisco Verón en teclados para “Cruzar”, y Luciano Riveras hizo el bajo de todos los temas y así como Juan Pablo Andrada las baterías.

-¿En qué lugares se grabaron las canciones?

-La cocina de toda la música fue Urano estudio, el estudio de Federico Lucero ubicado en Córdoba Capital. También grabamos baterías en NTP un estudio de Lautaro De La Vecchia especializado en baterías. Por último para hacer tomas de pianos y voces grabamos en Liverpool, que está en Anisacate.