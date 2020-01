"Dybala regresó a la belle époque", dicen en Turín

"Las últimas actuaciones confirman el estilo y la clase del jugador de la Juventus que regresó a la belle époque que lo trajo a Turín y lo convirtió, para el romántico bianconeri, en el nuevo Enrique Omar Sivori", destaca el periodista Tony Damascelli en un análisis que realizó en el diario deportivo Tutto Sport sobre el nivel del cordobés Paulo Dybala.

La Joya está atravesando un gran temporada con el elenco juventino, siendo pieza fundamental en la estructura del técnico Sarri. Y la actuación de entresemana ante Udinese confirmó que está en alza.

El periodista italiano escribió sobre el oriundo de Laguna Larga surgido en las inferiores de Instituto: "...Corre, empuja, resopla, regatea, no miente a primera vista con el oponente, como solía hacerlo, se sacrifica, es, junto con Ronaldo, irremplazable. Pero no en el sentido de que siempre debe jugar, sino que Sarri no debe y no puede renunciar a su talento, el genio repentino que no encaja en ningún esquema, pero hace que los juegos ganen y obliga a quienes están llamados a enfrentarlo con la máxima atención..."