"No estamos inclinados a judicializar la política, pero tenemos obligación institucional", dijo tras la quita de fondos. Foto: archivo NA

En medio de la escalada del conflicto entre Nación y los gobernadores, el mandatario bonaerense Axel Kicillof cruzó al Presidente tras la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia: “El Gobierno no tiene como función fundir a las provincias, sino apoyarlas”, lanzó.

"Estamos hablando con todas las provincias y veremos. Yo planteaba que esta respuesta conjunta", enfatizó Kicillof en declaraciones a El Destape Radio, al considerar que la estrategia "es fundamental" porque Milei "está persiguiendo una a una para doblegar".

Luego de el gobernador bonaerense indicó que asistirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por el recorte de fondos, Kicillof destacó: "No estamos inclinados a judicializar la política, pero tenemos una obligación institucional. La Corte está forzada a actuar".

"Un caso semejante puede funcionar como antecedente. Intentamos acordar de manera política con el Gobierno. Entonces estamos obligados a accionar ante la Justicia a ir por cautelar a la Corte Suprema para que restituya (el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia)", subrayó.

En medio de la disputa con la provincia de Chubut, el Gobierno nacional eliminó este lunes el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y en ese marco, Kicillof argumentó que el Fondo tiene que ver con que Buenos Aires es la provincia que "menos recursos recibe, la que menos gasta por habitante, la que menos empleados tiene por habitante".

"La Provincia perdió casi 7 puntos de coparticipación desde (la presidencia de Raúl) Alfonsín para acá. Tenemos el 40% de la población. Se consiguió el Fondo del Conurbano, pero después (Mauricio) Macri le enchufó a (María Eugenia) Vidal todo el pago de los subsidios energéticos, al transporte, que es más que lo que se recuperó con el Fondo. Vidal intentó pasar como un logro lo que terminó siendo contraproducente", cuestionó.

Además, el mandatario bonaerense advirtió sobre el accionar del gobierno de Javier Milei: "No es recortar a un gobernador ni al Gobierno, es a los habitantes, a sus trabajadores que pagan más caro sus servicios".

“No es que el Gobierno nacional se corre y no pasa nada. No. Entonces no hay obras, mil de ellas se pararon y eso genera desempleo", puntualizó Kicillof, quien reiteró que "fundir a las provincias o gobernadores es dejar sin derechos, seguridad o salud a las personas".

Consultado sobre el tweet al que Milei le puso "me gusta", que hacía referencia de declarar el estado de sitio en las provincias, el mandatario bonaerense respondió: "No pasó mucho tiempo desde que asumió, lo digo con la gravedad que tiene, y hay que llevar cordura. No por la política, se le está enloqueciendo la vida a la gente. Si se toma en serio estas cosas, son riesgos institucionales elevados".

"Los que tenemos responsabilidad institucional no podemos tener esa liviandad, porque se entra en una escalada. Son cosas fuera de lo sensato y si uno reacciona intempestivamente y redobla apuesta...Hay que llevar a carriles de seriedad, funcionamiento democrático. Ha posteado mensajes aberrantes mientras cierra el Inadi. No hay que reaccionar respondiendo provocaciones", enfatizó Kicillof respecto al uso que el jefe de Estado hace de las redes sociales.

