Reporteros gráficos hicieron un "camarazo" frente al Congreso Nacional en repudio a la represión

Reporteros gráficos nucleados en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) realizaron un "camarazo" frente al Congreso para denunciar la represión que sufrieron decenas de periodistas por parte de fuerzas de seguridad durante las jornadas de movilización contra la ley de 'Bases' la semana pasada.

Argra, junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), realizaron esta convocatoria bajo la consigna "¡Basta de balas de goma! ¡Basta de gas pimienta! Nuestros ojos miran".

Los fotorreporteros, junto a colegas de medios públicos y privados, pusieron sus cámaras en alto hoy frente al Congreso de la Nación en repudio a la represión sufrida durante las coberturas de las manifestaciones del jueves y viernes pasado mientras se trataba en general la ley de 'Bases', y para exigir poder trabajar libremente.

"Una vez más, como en 2017, la brutal represión impulsada por la ministra (Patricia) Bullrich es un ataque directo a los trabajadores de prensa. Rechazamos los ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a los reporteros gráficos quienes nuevamente recibimos balas de goma, gases lacrimógenos directo a la cara, golpes", expresaron desde Argra en la convocatoria a la actividad.

Según informó el Sipreba, más de 30 comunicadores de medios públicos, privados y autogestivos resultaron heridos con impactos de bala de goma, golpes y daños provocados por gases lacrimógenos, muchos de los cuales debieron ser atendidos por personal médico.

Distintos referentes de izquierda como los diputados Juan Carlos Giordano, Vanina Biasi y Celeste Fierro así como el secretario General del MST, Alejandro Bodart, manifestaron su apoyo a los trabajadores.

"Importante Camarazo frente al Congreso. Ni las balas de gomas ni los gases podrán silenciar a los reporteros gráficos. Todo mi apoyo!", expresó Bodart en su cuenta de X.

Biasi, presente en la actividad, sostuvo: "No se puede tapar el sol con las manos, reprimiendo a la prensa no van a impedir que no se muestre la brutalidad con la que pretenden hacer pasar la Ley Ómnibus".