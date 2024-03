Personal de la TV Pública denuncia un nivel de censura "grotesco" en la señal

Trabajadoras y trabajadores de la Televisión Pública emitieron un comunicado, titulado "¿A dónde está la libertad? Televisión Pública: el ente de calificación nacional de Milei", a través del cual denuncian una censura en la señal, con niveles nunca vistos en su historia.

"A cada sector silenciado de la sociedad en la pantalla del canal estatal le decimos que esto no cuenta con el consentimiento de sus trabajadores y se lleva adelante en el contexto de una persecución y un intento de disciplinamiento, que comenzó con el anuncio de cierre y el silenciamiento de Télam", afirma la asamblea de trabajadores y trabajadoras de prensa de la señal.

Repasa el comunicado que en otras etapas políticas, con gestiones que respondieron a diferentes gobiernos, ha habido "diferencias, críticas e incluso denuncias públicas"; pero que "en ningún caso hubo un nivel de censura tan grotesco como en este".

A continuación, citan un ejemplo para ilustrar la denuncia: "En la transmisión de la apertura de sesiones del primero de marzo por cadena nacional, sólo se mostraron legisladores oficialistas, en una paradoja construida en base a planos cortos para tapar el sol con la mano; ya que La Libertad Avanza cuenta con una notoria minoría en el parlamento, que se pudo comprobar con el rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU en el senado. En la previa de la cadena nacional, cada vez que un legislador de otro signo político hablaba con la prensa, fue cortado a los pocos segundos en la Televisión Pública".

❌CENSURA PARA TAPAR EL AJUSTE

A 100 días del gobierno de Milei, trabajadores de la TV Pública denunciamos censura como nunca antes la vivimos.

Lee nuestro comunicado completo: 👉https://t.co/05NWkI1bA2 pic.twitter.com/xlyEnBp5aY — Trabajadores de Prensa de TV Pública │Canal 7 (@Canal7SiPreBA) March 21, 2024

El comunicado enumera otros hechos de censura, desde que asumió el nuevo gerente de noticias, Fabián Gijón, y el director del canal, Juan Parodi, en el marco de la intervención de Diego Chaer:

-No se permite poner al aire ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o critique al presidente Javier Milei: se impidió que salgan al aire las declaraciones de Torres, gobernador de Chubut y su ministro de Economía, durante la disputa con el gobierno nacional. En cambio sólo se permitió la voz del ministro del Interior Guillermo Francos.

-Se impidió poner la voz del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias cuando se refirió a las políticas del gobierno nacional. Lo mismo sucedió sobre la conferencia de prensa que brindó para responderle a Milei sobre su llamado a la “rebelión fiscal”. En cambio sí se puso la respuesta del vocero presidencial Manuel Adorni al gobernador, y se sacó al aire a numerosos referentes agropecuarios para cuestionarlo.

-No permiten el envío de equipos a cubrir acontecimientos importantes en el resto del país, como las graves inundaciones que por estos días afectan las localidades entrerrianas de Gualeguay y Gualeguaychú.

-No se puede dar voz a quienes, según el gerente de noticias, forman parte de “la casta”. Cuando se le preguntó quién era la casta mencionó a Pablo Moyano, Eduardo Belliboni y Sergio Palazzo.

-Se impidió la salida al aire del abrazo al Banco Nación el 20 de febrero pasado, un hecho noticioso todos los medios nacionales cubrieron.

-Se impidió la cobertura y cualquier mención sobre el cierre de la Agencia Télam, que salió en todos los medios nacionales y que incluso fue anunciado por el propio presidente de la Nación en cadena nacional.

-Lo mismo sucedió con el acto en defensa al INCAA que se realizó en la puerta del Cine Gaumont, que contó con numerosas personalidades de la cultura y que terminó con represión, también invisibilizada.

-Tampoco se permitió cubrir la protesta por el cierre del INADI, ni se mencionó en los noticieros el cierre del Instituto de Agricultura Familiar.

-Se impidió mostrar la movilización de la UTEP y organizaciones piqueteras el lunes 18 y la posterior represión. Solo se pudo hablar de “incidentes” y de la aplicación del protocolo del Ministerio de Seguridad nacional.

-Se impidió la salida de una nota convocando a las actividades del 8M en dos noticieros. Sólo permitieron una breve mención, con un texto editado por el propio gerente Fabián Gijón, quien retiró del texto todo lo mencionado a la protesta contra el gobierno nacional por las políticas de ajuste y lo referido a la defensa de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. No permitieron que salga ninguna nota desde la masiva movilización al Congreso nacional.

-Se impidió poner la voz de los abogados defensores de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Tampoco se permitió nombrar el dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que usó la ex vicepresidenta para apelar la condena de 6 años que recibió. Barra fue designado en sus funciones por el propio Milei.

-Está cancelada cualquier nota con Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y de otras causas de interés público.

-Bajaron la columna sobre pueblos originarios.

-Ordenaron bajar varias notas y columnas del noticiero de la web de la TV Pública.

"Por si todo esto fuera poco, acaban de suspender los noticieros del fin de semana, sugestivamente en la previa del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Una marcha que este año promete ser la más grande de la historia desde el retorno a la democracia. Esta decisión, además de silenciar la pantalla, impedirá contar con el material, incluso para el archivo de nuestro canal con más de 73 años de historia", agrega el comunicado, enfáticamente.

Frente a lo previamente detallado, calificado como "graves hechos de censura, que nunca sucedieron antes en democracia en nuestro noticiero", denuncian el ataque a la libertad de expresión en un medio público, cuyo rol social es la pluralidad de voces, el federalismo y la diversidad informativa.

"Como trabajadores y trabajadoras del noticiero, siempre defendimos estos principios, y denunciamos su incumplimiento en todas las gestiones, sin importar su signo político", indican.

Asimismo, relacionan estos actos de censura con el cierre y vallado de la agencia pública de noticias Télam, en un "intento de silenciar a la prensa que no es afín a sus intereses".

En ese marco, adelantaron las trabajadoras y trabajadores que el domingo 24 de marzo, "además de movilizarnos junto a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa desde SiPreBA, realizaremos una transmisión especial desde la Plaza de Mayo junto nuestros compañeros de Télam, con un noticiero especial en vivo a partir de las 19 horas, desde la puerta de la Agencia, donde se sostiene el acampe en defensa de las fuentes de trabajo y del patrimonio público".

"La conductora Mirtha Legrand, una referente de los medios que dio sus primeros pasos en la Televisión Pública, expresó su temor a las represalias de este gobierno. Los trabajadores y trabajadoras de la Televisión Pública decimos: la libertad expresión y el derecho a la información no se negocian", concluye el comunicado.

