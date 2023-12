"El radicalismo no pone palos en la rueda, pero no vamos a dejar que nos lleven a patadas en el culo", afirmó Morone.

En la localidad de Colonia Alberdi, en la provincia de Misiones, se realizó el Encuentro de Fin de Año de la Juventud Radical Nacional, donde su titular, Adriano Morone, le respondió indirectamente al vocero presidencial Manuel Adorni, quien cuestionó a quienes critican el mega DNU y la ley ómnibus, impulsados por el presidente Javier Milei, diciendo que "hay sectores que ponen palos en la rueda".

Morone comparó al kirchnerismo con el gobierno actual, al caracterizar a aquél como una suma de gobiernos que "dejó un país destrozado con más desigualdad, marginalidad y un aparato productivo totalmente roto"; y cuestionar que la gestión de Javier Milei pretende "llevarse puesta la institucionalidad del país, reemplazando un populismo por otro que, sobre la excusa de una supuesta defensa de la libertad, pretenda instalar un discurso único, saltear el Congreso, concentrar el poder público mediante la delegación de facultades y amenazarnos con una democracia plebiscitaria".

Ante jóvenes militantes de la provincia del noreste argentino y con una agenda de debates de actualidad, Morone hizo referencia al rol que debe asumir la Unión Cívica Radical en este momento: "No queremos que al gobierno ni al país le vaya mal, pero no aceptamos esa apretada de decirnos 'me aprueban todo o están con el kirchnerismo o son coimeros'".

Y respecto de la polémica en torno de las frases de Milei, en las que deja entrever que las oposiciones legislativas a sus propuestas tienen intereses extorsivos, dijo Morone: "Si el Presidente sabe de legisladores que pidan coimas, que los denuncie. El radicalismo no pone palos en la rueda, pero no vamos a dejar que nos lleven a patadas en el culo. En el paquete de reformas del ejecutivo hay cosas que están bien y son urgentes, cosas que no son indispensable ni urgentes; y cosas que son un desastre. Las queremos debatir".

