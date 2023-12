Incertidumbre de los hipotecados de créditos UVA ante la futura gestión de Milei

Especial para La Nueva Mañana

Los casi 53 mil hipotecados de créditos UVA en Córdoba, que integran una población cercana a 100 mil familias en la misma situación en el país, ven con incertidumbre las medidas que pueda tomar el presidente electo Javier Milei, tras su asunción el 10 de diciembre próximo.

Si bien en el Congreso ya cuenta con media sanción un proyecto de ley que aprobó Diputados en julio pasado, el Senado “cajoneó” la iniciativa y es poco probable su tratamiento, a pesar de que lo único que establece es que las cuotas de los créditos UVA no superen el 30% de los ingresos de los tenedores y que suspenda por un año los desalojos.

También busca modificar el sistema de actualización de créditos para que el ajuste no esté atado al índice de inflación, algo que ante la proyección de que por un año y medio o dos no podrá ser controlado por el próximo Gobierno, preocupa aún más a los hipotecados que realizan mes a mes un esfuerzo muy grande para no perder la vivienda única y familiar.

Una línea de crédito que creó el Gobierno de Macri

Cabe recordar que la mencionada línea de créditos fue creada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri como un tipo de préstamo hipotecario ajustado por el índice de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un índice que mide la inflación. Es por esto que las cuotas se ajustan de manera mensual a un ritmo que en los últimos años creció mes a mes de manera descontrolada.

La Nueva Mañana dialogó con Julia Irazoqui, abogada e hipotecada de los créditos UVA sobre las inquietudes que genera las definiciones de Milei en el programa televisivo “A dos voces”, señalando que “el Gobierno no les puso un arma en la cabeza” a los tenedores y que “si tomaron una decisión incorrecta, ellos tienen que hacerse cargo”.

“No quiero ser pesimista, pero como están dadas las circunstancias y el cambio de paradigma que propone la que será la nueva administración a nivel nacional, sinceramente veo bastante difícil que salga esa media sanción en el Senado, aun cuando desde el colectivo se está hablando con los senadores y trabajando el tema. Además, por las declaraciones del presidente electo respecto a que va a derogar la Ley de Alquileres, que ha sido sancionada hace poquitos días, aunque sea sancionada una normativa que modifique la forma de cobro de los créditos UVA, nadie nos garantiza que no la vaya a deroga también”, explicó Irazoqui.

Aunque sin una ley que los asista, muchos hipotecados han acudido a la Justicia para expresar el aumento excesivo de las cuotas y el hecho de estar pagando hace seis años por dicho préstamo y nunca lograr saldar su deuda, la letrada señaló que hay varios fallos que se han resuelto en forma desfavorable para estas familias en lo que tiene que ver con el desfasaje de la relación cuota-ingreso, que es el punto más importante de la problemática.

“Por el momento, el Gobierno ha puesto un freno a la suspensión de las ejecuciones de las propiedades, pero después del 10 de diciembre, no se sabe qué vendrá”, manifestó la abogada, en referencia a la preocupación respecto a que sean rematadas las propiedades en caso de atrasarse con las cuotas.

Devaluación e inflación: una sentencia de muerte

“Hoy tenemos cuotas por encima del 40% o 50% con relación a los ingresos que tienen los hipotecado. Si llega a haber, como se dice, una devaluación del peso o una inflación superior al 20% mensual como se dijo, los créditos UVA se convertirán en una sentencia de muerte. No va a haber forma de pagarlos con los sueldos actuales y el pie puesto encima de las paritarias para que no puedan incrementarse los salarios. Hay como mucha incertidumbre porque un día dicen una cosa y al otro día dicen otra. Hace menos de diez días, Milei afirmaba que iba a dolarizar y ahora dice que no. Indican que va a haber una inflación del 20 % o 30%, luego que no van a devaluar. La incertidumbre que tenemos es angustiante”, aseveró Irazoqui.

Según precisó, en Córdoba existe un colectivo que no representa a todos los acreedores hipotecarios, que suman alrededor de 10.000 familias. Pero no sólo estamos los hipotecados. También están aquellos que tomaron el crédito para hacer una refacción en su casa o para terminar de construirla, porque el préstamo no era por el 100% del monto que conllevaba la edificación de una vivienda única y familiar, que era el requisito de los UVA. Además, están quienes tomaron estos créditos para adquirir un vehículo, o que sacaron un préstamo personal por cuestiones de salud, de consumo o para pagar otras deudas.

Hay unos 10 mil casos en Córdoba

“En Córdoba tenés cerca de 10 mil familias. A lo largo de la Argentina, hasta un tiempo eran 120 mil. Pero se ´cayeron´ muchos del sistema porque no pudieron seguir pagando la cuota, malvendieron la propiedad y volvieron a alquilar. Hoy calculamos que serán aproximadamente 93 mil las familias hipotecadas en todo el país”, calculó la abogada. “Estas familias siguen atadas a una cuota desde hace más de seis años por créditos que eran por el 50% o 60% del valor de la construcción de la vivienda. No era por el 100%. Incluso están aquellos a quienes se lo otorgaron para la refacción de su casa. Y hoy te encontrás con que en el 2016 pediste un millón de pesos y hoy debés 20 millones, aun cuando estuviste pagando estos años y no te atrasaste en las cuotas”, graficó.

“Que la cuota sea justa y en las condiciones que prometieron”

Por eso, en muchas ocasiones ni siquiera presta atención a la gente que critica a los hipotecados por puro desconocimiento. “Hay algo muy doloroso que tenemos los argentinos, que es que si uno está mal quiere que el otro esté peor. En mis redes sociales me dicen barbaridades, como que somos ´planeros´ o que el Estado nos está ´subvencionando con la plata de los demás´. No es así. Es gente que compró su casa con un crédito, que lo ha pagado y lo sigue pagando”, aclaró.

“Jamás un hipotecado me dijo a mí que no quisiera pagar su cuota, lo que sí se pretende es que sea justa y en las condiciones que se prometieron: que no iba a superar no iba a superar el 25% por ciento de su ingreso o que la inflación iba a ser de un dígito. Además, el actual presidente Alberto Fernández nos dijo en plena campaña electoral que él tenía la solución para estos créditos y no se hizo nada. Ya pasaron dos administraciones de distintos signos políticos, lo único que conseguimos fue que se suspendieran las ejecuciones hipotecarias. Pero lo que viene a partir del 10 de diciembre, es un gran interrogante”, afirmó Irazoqui.

