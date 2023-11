El candidato presidencial de La libertad Avanza, Javier Milei, arribó este jueves al acto de su cierre de campaña realizado en la avenida Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Córdoba, acompañado con la música de fondo, muy fuerte, difundida por los altoparlantes, del tema "Panic Show", de La Renga (que continúa utilizando, a pesar de la objeción de la banda).

Ante la multitud que se agolpó a lo largo de Patio Olmos hasta el Paseo del Buen Pastor, el libertario arrancó el acto cantando el tema musical aunque con cambios en la letra, donde hizo alusión a “la casta que se devorará”, proyectando su victoria en las urnas el domingo próximo.

“El mejor regalo que me dio la vida me lo dio Córdoba”, aseveró el líder de LLA en elinicio de un discurso eufórico, en el que desde el vamos buscó refutar la versión que circuló en los últimos días sobre su odio hacia el cuarteto por los insultos que profirió hacia el proyecto de ley que había impulsado la diputada kirchnerista Gabriela Estévez para reconocer la música cordobesa como patrimonio cultural.

Con esas palabras, Milei desarticuló ante la audiencia que se convocó ante el escenario las palabras de Sergio Massa, su contrincante en el balotaje, sugiriendo que Milei “odiaba a Córdoba”.

Banderas amarillas y argentinas flamearon en la multitud que asistió al acto, en cuyo escenario Milei estuvo acompañado por Victoria Villarruel, el legislador porteño Ramiro Marra, su hermana Karina (la presentó como "El Jefe"), el diputado electo por La Rioja Martín Menem, la diputada electa por Córdoba María Celeste Ponce y Agustín Laje, el influencer de derecha; también lo acompañó la diputada electa por CABA, la cordobesa Diana Mondino. Y ahí nomás anunció a “una invitada de lujo”, cuya presencia no estaba confirmada hasta última hora: Patricia Bullrich.

La ex candidata de Juntos por el Cambio, fue la primera en hablar en el acto. “Quiero pedir a los 6.400.000 ciudadanos (que ue la cantidad que la votó en las elecciones generales) que, con el corazón, con el alma, con el cerebro, que con lo que les está pasando en la Argentina, piensen un minuto, si queremos seguir viviendo en esta Argentina de las mafias, de las prebendas, de los privilegios, de funcionarios ricos y ciudadanos pobres... En esta Argentina donde los que trabajan como funcionarios tienen todo y el pueblo no tiene nada. Y para eso les quiero pedir a todos los ciudadanos que me acompañaron, que eligieron una opción de cambio, que tenemos que terminar el 19 del domingo con todo eso”, dijo la ex ministra de Seguridad.

Y su breve mensaje concluyó con el pase hacia el libertario: “Javier te tocó el turno, fuiste el que ganaste la opción de cambio y con patriotismo te acompañamos, para que seas el próximo presidente de los argentinos”.

Mientras, la multitud cantó en todo momento: “Massa basura, vos sos la dictadura”. Lo curioso es que Milei fue quien aseguró en los debates electorales que descreía en el número de 30 mil desaparecidos y que lo ocurrido en las épocas más oscuras del país fue una "guerra", reflotando al igual que su candidata a vice, Victoria villarruel, la "teoría de los dos demonios".

"Demos vuelta la historia"

Milei comenzó su discurso haciendo hincapié en "la decadencia" en que se encuentra el país. " Tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes , tenemos la inflación viajando al 300%, ¿de qué miedo me hablan?", sostuvo desde el escenario montado en avenida Hipólito Yrygoyen.

"Es muy importante que este domingo nos pongamos de pie, demos vuelta la historia e iniciemos el camino de la reconstrucción argentina. Claramente que se puede, no tengan dudas que se puede", djo el libertario y sus palabras recordaron la muletilla que utilizó Mauricio Macri para alcanzar la presidencia en el 2015.

"Es la primera vez en la historia argentina que el 54% de los argentinos eligieron una opción de cambio liberal y vamos a votar ese mandato popular", continuó el líder de LLA. Y apelando al "voto cordobés", el candidato de ultraderecha dijo: "Tengo la seguridad de que ustedes los cordobeses nos van a acompañar para llegar al 60% (de los votos); es importante que tengan conciencia de lo que se elige este domingo", advirtió.

A la multitud que no cesaba de vitorearlo, le preguntó: "¿Acaso queremos este modelo de inflación que va camino a la híper o queremos la estabilidad? ¿Acaso queremos la eterna decadencia o ponernos de pie y volver a ser una potencia mundial?".

Milei no eludió mencionar al "kirchnerismo", con un discurso que viene acentuando a partir del acuerdo alcanzado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich el 23 de octubre pasado. Al respecto, dijo que la elección del domingo "también implica elegir entre la corrupción kirchnerista y la honestidad liberal, que nos va a llevar a lo más alto del mundo".

Y siguió: "En el fondo, lo que estamos eligiendo es si queremos la tiranía de las mayorías, el populismo peronista o queremos volver a abrazar las ideas de la libertad de Alberdi".

Y recordó cómo según su percepción, Argentina llegó a ser a principios del siglo pasado "potencia del mundo", aunque sin precisar los altos niveles de desigualdad que registraba por entonces el país.

"El kirchnerismo nos está llevando a la peor miseria del planeta, a la más miserable de las miserias. Yo quisiera preguntar si acaso nos quieren reducir al hombre de las cavernas. Obviamente que la caverna era segura, pero también estaba segura la muerte. Sin embargo, si ustedes salían de la caverna, corrían riesgo, pero podían podían vivir y podían ser felices. Por lo tanto, quiero pedirles que para este domingo, que el miedo no le gane a la esperanza. Que sea la esperanza la triunfadora. Y eso lo van a ver con claridad. Ustedes van a estar en el cuarto oscuro", sostuvo Javier Milei en otro tramo de su alocución en el cierre de campaña de su fuerza.

Acusando a su contrincante Sergio Massa de haber llevado adelante una "campaña del miedo", el libertario sostuvo que éste "paraliza". "Y si nos paraliza volverá a ganar la maldita casta política", argumentó respecto a la serie de spot publicitarios donde muestra a niños que estudian la constitución, escuchar las propuestas de Milei en contramano de los artículos de la Carta Magna.

"Salto al vacío"

Ya finalizando su discurso, que no superó los 15 minutos, hizo mención a los fundamentos de su propuesta, buscando responder a las objeciones sobre el achicamiento del Estado y las consecuencias que acarrearían los recortes que propone para buena parte de la población.

"Siempre es bueno que recordemos la base de nuestro modelo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal. Y para aquellos que dicen que es un salto al vacío, qué dicen los números, qué dicen los datos, dicen que aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos", señaló.

Su discurso concluyó con una apelación al voto el próxino domingo en el balotaje: "Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por lo tanto, tomemos coraje, tomemos el riesgo y vayamos por la gloria. Porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria. Es importante el trabajo que hagan los fiscales y por eso es tan importante el trabajo que están haciendo nuestros fiscales de la Libertad Avanza, los fiscales que responden a la señora Bullrich y los fiscales que responden al presidente (sic) Macri".

En los últimos minutos, cerró el acto con el grito que lo caracterizó durante toda su campaña: “¡Vamos por la gloria! y "¡Viva la libertad, carajo!” mientras exhibían una réplica de un billete de un dólar gigante con su cara.