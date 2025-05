Pasadas las 22 de este jueves, la Cámara de Senadores de la Nación rechazó el proyecto de Ley de Ficha de Limpia, que contaba con media sanción de Diputados. La iniciativa impedía a personas condenadas en segunda instancia, ser candidatos a cargos electivos nacionales.

Desde el kirchnerismo, cuestionaban que la propuesta significaba un intento de proscripción dirigido hacia la ex presidenta Cristina Fernández. Los tres senadores cordobeses votaron a favor.

La iniciativa necesitaba 37 votos positivos y consiguió 36. En tanto, 35 senadores rechazaron la propuesta. No hubo abstenciones. Hasta el comienzo de la sesión, no había certezas de si el proyecto se aprobaría o no.

Fueron dos senadores de Misiones los que obturaron la luz verde del proyecto: Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, ambos del Frente de la Concordia del ex gobernador Carlos Rovira.

Rovira había logrado bloquear en 2020 un proyecto de Ficha Limpia en su provincia que había presentado la legisladora radical Anita Minder.

Los votos cordobeses no alcanzaron

Los tres senadores cordobeses, Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, votaron a favor de Ficha Limpia.

Vigo había expresado que "el espíritu de este proyecto" era "impedir a aquellas personas que cuenten con sentencia de condena confirmada en delitos contra la administración pública no puedan ser precandidatos, ni candidatos en las elecciones generales o ejercer cargos partidarios".

"En un país serio nadie vota dirigentes condenados por haber administrado incorrecta o irregularmente el dinero público. Pero en Argentina necesitamos una Ley de Ficha Limpia", afirmó Juez, por su parte; y Álvarez Rivero manifestó que el proyecto era una "señal clara", ya que "en Argentina reina la impunidad".

Contra la proscripción

Entre las voces que cuestionaban el proyecto, Silvia Sapag afirmó que "este proyecto es malo porque el sistema judicial va a tener la posibilidad de vetar a candidatos", lo que "consagra la jerarquía del Poder Judicial por sobre los demás poderes".

Eduardo "Wado" De Pedro denunció enfáticamente que "Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes a partir del manejo de los medios y el copamiento ilegal de sectores del Poder Judicial".

Y Anabel Fernández Sagasti subrayó que "este proyecto es inconstitucional porque viola el principio de inocencia del artículo 18 de la Constitución", en referencia a "un principio que surgió en el derecho para ponerle freno a las arbitrariedades como la que quieren hacer ahora con esta Ley de 'Ficha Limpia'".

Fuente: NA

