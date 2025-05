En la mañana de este jueves, numerosos gremios estatales marcharon por el centro de Córdoba hacia la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), para exigir su normalización y cuestionar el incremento de los aportes del personal, tanto a la obra social provincial como a la Caja de Jubilaciones.

Los gremios exigen el restablecimiento de las prestaciones, principalmente en el interior.

Se movilizaron la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), la Unión Obrera Gráfica Córdoba (UOGC), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (AGEC), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior (Ademe), el Sindicato de Músicos, el Sindicato Vial Córdoba y también Andrés Colazo, en representación de la CGT. Se sumaron autoconvocados de la UEPC y trabajadoras y trabajadores del Hospital Rawson, que vienen reclamando por las condiciones laborales en el nosocomio.

Si bien estaba previsto que el acto se desarrollara frente a las puertas de la obra social, tras movilizar importantes columnas por diversas calles del centro los manifestantes se detuvieron frente al Hotel La Cañada, dentro del cual se encuentran autoridades del Apross. Allí leyeron un documento, en el que reclamaron la normalización de las prestaciones de la obra social y exigieron al Gobierno de la Provincia una audiencia para plantear sus demandas.

Durante la marcha, el secretario General de Judiciales Córdoba, Federico Cortelletti, expresó a La Nueva Mañana que en el marco de un "plan de ajuste", el Gobierno de la Provincia "subió aportes de la Caja y el Apross, mientras que la paritaria no supera la inflación" y la prestación de la obra social es deficiente.

Cabe mencionar que esta semana el gremio de Judiciales llevó adelante un paro de 38 horas, que se adelantó ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia de contemplar aumentos salariales y actualizar nombramientos. Este viernes llevarán adelante una asamblea extraordinaria para profundizar el plan de lucha.

También habló con La Nueva Mañana el secretario General de la UEPC, Roberto Cristalli, quien detalló que "el reclamo es histórico, desde que existe el IPAM como obra social, que después se pasó a aseguradora de salud".

"Siempre han sido un problema las prestaciones del Apross. Siempre nos cobraron plus y no había prestaciones ni turnos. No se sancionó nunca a quienes nos cobraban plus y no cumplían con los convenios. Lo grave de esta nueva gestión del Apross es que nos aumentaron los aportes y los coseguros, y hay menos prestaciones cubiertas", precisó.

Enfático, continuó: "En el interior seguimos sufriendo la falta de servicios y las farmacias, que cobran por fuera o no atienden, las clínicas que no dan turno, prestadores que cobran plus".

Y tras ese panorama, subrayó que el gremio demanda que Apross "garantice el servicio en toda la provincia".

"Históricamente, el Estado puso el 50% de los aportes. Hoy los activos estamos poniendo el 5,5%, los jubilados el 6% y el Estado está poniendo el 3,5%. Queremos que el Estado ponga lo que tiene que poner y definitivamente se va a resolver el financiamiento", concluyó.