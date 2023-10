Nueva imputada en la causa por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal

Desde la Fiscalía que investiga la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal "Ministro Dr. Ramón Carrillo", se informó sobre una nueva imputación. Se trata de la médica neonatóloga María Alejandra Luján, imputada por el fiscal Raúl Garzón por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".

El funcionario judicial tomó la decisión en virtud de sospechar que la profesional firmó certificados de defunción sin contar con datos precisos de las patologías que causaron las muertes, además de la omisión de denuncia por las muertes de bebés que ya habían despertado sospechas.

Garzón también agravó la imputación que pesaba sobre Adriana Morales y Marta Gómez Flores (encubrimiento agravado), por la de "omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica".

En agosto del año pasado, tomó estado público la presunta muerte intencional de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. La causa que investiga estos tiene varios imputados con distintas responsabilidades.

Las imputaciones

Además de la enfermera Brenda Agüero están acusados el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.

También Marta Gómez Flores y Adriana Morales, las dos jefas del área Neonatología, por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

La ex directora del Materno Neonatal, Liliana Asís, está imputada por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”; la ex subdirectora médica Claudia Ringelheim y la ex jefa de Enfermeras, Alicia Ariza, enfrentan el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.

