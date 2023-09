Javier Milei está "guardado" y se prepara para el debate presidencial

El diputado nacional y candidato presidencial por La libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se prepara para su presentación en el debate presidencial de este domingo junto con sus asesores económicos, y sin apariciones públicas previstas para el resto de esta semana, a 24 días días de los comicios nacionales de octubre.

Su última actividad proselitista pública fue el lunes cuando Milei encabezó una caravana en el distrito bonaerense de San Martín, junto a la candidata a gobernadora Carolina Píparo, donde volvió a exhibir una motosierra como símbolo de los "recortes" en el sector público que tiene planeado aplicar en caso de llegar a ser electo y reiteró sus consignas contra el Estado.

Este miércoles, en tanto, decidió cancelar una entrevista prevista con el canal CNN en Español, según contó públicamente el periodista Fernando del Rincón, que había viajado especialmente a Buenos Aires para entrevistarlo.

"Una situación muy peculiar con Javier Milei. Me confirmó una entrevista, y me la reconfirmó antes de llegar a Buenos Aires. Veníamos con tranquilidad y menos de un día antes se cancela, misteriosamente. Algo decía su equipo de que lo iban a guardar 10 días, ¿Es por seguridad, por salud o porque no quieren arriesgar los puntos?", se preguntó ayer Del Rincón durante su programa en CNN en Español.

Tras la caravana del lunes en San Martín, Buenos Aires, Milei no hizo más declaraciones públicas, pero se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde repostea mensajes de otros usuarios u opina sobre distintos temas, como la performance de su candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, en el debate de este miércoles.

Este jueves, Milei sufrió un revés por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien se distanció de la propuesta del candidato de La Libertad Avanza (LLA) de dolarizar la economía argentina, señalando que para ello se "requiere de pasos previos importantes" y que no representa "algo que reemplace una política macroeconómica sólida", según afirmó la portavoz del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington.

Según confirmaron desde La Libertad Avanza, Milei se encuentra abocado estos días a preparar el primer debate presidencial que se realizará este domingo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Lo hace acompañado de sus asesores económicos Darío Epstein, Carlos Rodríguez y Emilio Ocampo y con su probable jefe de Gabinete en caso de ganar las elecciones, Nicolás Posse.

Con ellos enfoca y delinea las propuestas sobre el primer eje de del debate del domingo, que será la economía.

Fuente: Télam

