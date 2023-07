Córdoba es referente del boom del “Café Circular”

Una propuesta que ha ganado la calle y las cafeterías cordobesas y del país, y fomenta el ecovaso. Del “take away al take again”.





Un jueves, tipo 18.30, cuando el sol de invierno se estaba escondiendo y el frío provocaba un acelere del paso en búsqueda de un refugio, este cronista caminaba por La Cañada cordobesa y tuvo la necesidad de tomar una bebida caliente.

Entré a “El Café”, me atendió Natalia y cuando estaba por pedir, me ofreció la posibilidad de consumir el “Café Circular”.

¿De qué se trata esta movida? El usuario que va al pedir su café para llevar, lo puede hacer de manera sustentable, eligiendo la opción del vaso reutilizable. Dejás una seña para tu vaso más tapa, tomás tu café y, luego, devolvés el vaso más la tapa en cualquier local adherido a la red y así recuperás tu seña.

“Por lo tanto es sustentable en comparación con el vaso descartable, que en el 95 por ciento de los casos termina siendo un residuo no reciclado, y no reciclable incluso si se trata un vaso de polipapel”, le explicó Olivier Habonneaud, CEO y cosocio de Qero Ecovasos y Café Circular a La Nueva Mañana.

¿De cuánto es la seña? De cien pesos, que se puede recuperar al devolver el vaso. Una experiencia interesante y ecológica.

“Café Circular” es la primera red argentina de vasos retornables de café. Y Córdoba es una de las ciudades donde más se practica y fomenta.

Propuesta que revoluciona

Esta iniciativa fue lanzada en octubre del 2020, aunque era un proyecto que se venía gestando desde hacía un tiempo por la empresa antes mencionada. Habonneaud contó que siempre están en la búsqueda de generar proyectos de Economía Circular y desde ese origen es que surge esta interesante propuesta. “El tema es que, a la salida del primer confinamiento por la pandemia del Covid-19, nos dimos cuenta de que, en paralelo al desarrollo del café de especialidad, había un aumento muy fuerte del consumo de café en take away, ya que el cliente no podía tomar su bebida adentro del establecimiento. Por lo tanto se multiplicaban los residuos relacionados a este consumo. Esto no terminaba de convencer ni al dueño de la cafetería -debido a que su marca se asociaba a un residuo y en un envase de mala calidad-, ni al consumidor que cada vez más exigente al nivel ecológico y cuidado del planeta. Entonces, propusimos cambiar el ‘take away’ por el ‘take again’”, relató el empresario.

Hoy la movida está dando sus frutos. Tanto es así, que esta iniciativa está en más de cien cafeterías del país, en 30 ciudades argentinas.

“Las cafeterías que quieren adherirse a la red nos tienen que contactar y mediante un fee mensual, pueden ser parte y asimismo aparece en el mapa interactivo de cafeterías adheridas”, explicó Olivier Habonneaud, impulsor de esta movida del Café Circular junto a Esteban Bancalari.

“La recepción es excelente, y más aún en ciudades que se encuentran cerca de la naturaleza, como Mar del Plata o Bariloche. De hecho, muchas cafeterías eligieron dejar por completo el descartable, sumando a la propuesta de Café Circular la opción de nuestro ecovaso térmico, que pasa a ser de la gente. Usa su propio ecovaso y en general consigue descuento al recargarlo”, informó el CEO de esta empresa que en su página web expone el slogan: “El mejor residuo es el que no se genera”.

Quero Vasos nació en el 2013 ofreciendo e instalando el concepto del ecovaso reutilizable en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Y en la actualidad celebran que son mucho más que una empresa y que se han transformado en “una red de personas apasionadas por el ambiente y comprometidos con generar un impacto positivo en la sociedad mediante nuestro trabajo”.

Estos ecovasos se pueden encontrar en festivales, eventos deportivos o empresariales.

La movida en Córdoba

A todo esto, cuando este medio cordobés se contactó con Habonneaud, el francés apasionado por la sustentabilidad, rápidamente dijo: “En Córdoba hay una movida de ‘Café Circular’ muy grande”.

Y, en ese marco, argumentó y amplió: “Es que en Córdoba se generó el fenómeno “RED” que tanto buscamos, ya que la idea es que la gente puede consumir y devolver en lugares y cafeterías distintas. La primera en sumarse fue LE DUREAU, que no solo busca que se vayan sumando más cafeterías, sino que es una verdadera embajadora de la marca en Córdoba”, contó. Y ese “boom” ha provocado que en la provincia haya 20 cafeterías adheridas.

En Argentina se utilizan alrededor de 25 mil millones de vasos descartables por año. El tiempo de uso promedio de un vaso descartable es de 15 minutos, y su tiempo de degradación ronda entre los 100 y los 150 años. En diez minutos se consumen 4.500 vasos de polipapel en Argentina, que no se pueden reciclar.

Son estadísticas que deben provocar un cambio: el planeta y el futuro lo requieren. Este tipo de iniciativas de la Economía Circular son importantes y se celebra que nuestra provincia se sume y sea referente.

