“La ciudad cambió, la gente usa el espacio público, ahora las plazas están revalorizadas, lo que antes era casi un microbasural hoy tiene un mural pintado por los vecinos y ese tipo de cosas también contribuyen a su cuidado”, dice a LNM Victoria Flores, titular de Córdoba Obras y Servicios (COyS), el ente que se activó en esta última gestión municipal para el mantenimiento de espacios públicos y promoción de la Economía Circular en Córdoba, un enfoque hacia el desarrollo sustentable de la producción local.

Actualmente, la ciudad cuenta con cinco Centros Verdes (Este, Norte, Sur, Alem y Telas) y una veintena de ecopuntos, donde se realiza el acopio de residuos, se selecciona y recicla. Se trata de espacios donde los recuperadores urbanos -que trabajan en coordinación con el ente- llevan el material reciclable recolectado para que sea procesado y recuperado para su venta. Más del 80% de los materiales procesados en estos Centros Verdes está compuesto por celulósicos, vidrios, telas y plásticos, entre otros insumos, que son vendidos mediante subasta electrónica.

“Córdoba se transformó en una ciudad mucho más limpia, estéticamente linda para poder visitarla. El orden y la limpieza es lo que se logró con este servicio donde se hizo una gran inversión con la compra de 26 camiones, camionetas y herramientas para trabajar. Y eso, también dignificó la labor de la gente que antes estaba desperdigada en otras empresas”, dice Flores. Y resume: “Ordenamos esa dinámica de modo más eficiente, volvimos a estar presentes en la calle con la limpieza y la gente puede ver eso”.

Por otra parte, las Ecosubastas, que se implementaron para hacer circular los residuos, permitió el año pasado que la Municipalidad vendiera más de 60 millones de pesos en material recuperado: “Si esto no existiera, esos 60 millones no solo no hubieran sido posible, sino que además, el municipio tendría que haber invertido dinero para gestionar un centro de enterramiento para esos volúmenes”, dice la titular del COyS. Además, añade que este es un ejemplo para entender a la Economía Circular como un proceso productivo cuyo objetivo es “que no se entierre nada”, tanto con la recepción que realizan los centros verdes como centros de transferencia.

“Hay un montón de cooperativas con las cuales seguimos vinculados. Hay muchísimos emprendimientos a sumar y creo que lo que viene es darle escala a los productos de la economía circular para que el mercado empiece a demandarlos, no solo el Estado sino los privados. Por ejemplo, al comprar un cemento que tiene plástico molido y reemplazar la arena, o al consumir zapatillas hechas con neumáticos molidos. Hay muchísimas formas de recuperar los residuos y que aporten a la economía circular”, plantea Flores.

Además, destaca que uno de los puntos pendientes es que desde el Estado se empiece a trabajar en la normativa de compra, exenciones impositivas o en estímulos: “Esa deuda todavía está pendiente porque primero había que organizar quién buscaba el residuo y dónde se depositaba, para que después se pudiese trabajar y darle escala a esta propuesta. Y eso es posible. Hasta ahora en cuatro años, incrementamos los Centros Verdes, y de no tener ningún centro de transferencia, pasamos a tener dos y a aumentar la tasa de desvíos en más del 5%”, señala.

- En cuando al aporte a la Economía Circular, ¿cómo se da esa intervención del COyS?

-Empezamos a trabajar mucho desde la gestión del residuo seco y se creó una Dirección General de Economía Circular por primera vez en un ente de servicios, porque entendíamos que si teníamos un residuo seco que llegaba de la recolección domiciliaria, era momento de potenciar la economía circular como un modelo productivo. El Estado acompaña porque la política pública marca el norte, y después las instituciones se van organizando en esa dirección y cada una aporta desde su lugar: el que recolecta, el que fabrica, produce, el que vende, el que consume; cada uno tiene una etapa en esta cadena.

En esto también incluimos, por ejemplo, el residuo de tela, que es único en todo el país. No se trata de la prenda que se ve en las ferias sino esa que no sirve, la que no le darías nunca a nadie. Hay un proyecto llamado ‘Hebra’ donde mujeres muelen la tela para volver a hacer la fibra, para volver a hilar los paños de tela. Ese es el objetivo, cómo desarrollamos tecnología para que en la escala que se pueda desarrollar, podamos tener productos de calidad. Creo que eso viene en una segunda etapa para poder generar la normativa. Ahora lo hicimos de ‘puro pecho’ como política pública.

-¿Cuánto impacta en lo social la recolección y el reciclado si se adopta desde el Estado?

-Hoy la Economía Circular en la ciudad generó trabajo. Hay cooperativas, pero también gente por fuera que son recuperadores. Hay emprendedores que generaron sus propias pymes en función del residuo como insumo en la cadena productiva. Y lo más maravilloso fue poder incorporar a los carreros y cartoneros en la cadena oficial de recolección porque siempre estuvieron, siempre existieron. Lo que hicimos fue dignificar ese empleo verde, darles mejores condiciones, organizar las zonas para que busquen el insumo reciclado, que ellos mismos comercializan.

Desde el ente ayudamos con la maquinaria, a inscribirlos, para que tengan el mismo reconocimiento que puede tener una pyme, una empresa, una cooperativa. Además, eliminamos la tracción a sangre. Es decir, se pudo avanzar muchísimo en dignificar los puestos de trabajo vinculados a la cadena de gestión del reciclado.

Desde el ente se demostró que las políticas públicas pueden incorporar el factor económico de desarrollo, el factor social de inclusión. El Estado no es de los funcionarios sino de la gente. Y por eso las políticas públicas tienen un impacto altísimo porque incluyen los tres componentes: lo económico, lo ambiental y lo social. Dedicarse a la gestión creo que es el plus que ha tenido esta experiencia del CoyS con todo su equipo.

-Si bien hubo iniciativas en distintas localidades, ¿está previsto extender a toda la provincia la dinámica de reciclaje del COyS?

-Tenemos más de 150 convenios con municipios que nos traen residuos y llevan productos de la economía circular. Cada municipio es dueña de sus propios residuos, lo que hay que llevar entonces es el modelo regulado por el Estado, para que la Provincia acompañe la separación en origen, las tasas de desvíos. Es importante acompañar con la maquinaria necesaria para poder hacer esta clasificación de residuos y solucionar el problema común de dónde depositamos el remanente, y que logremos tener menos cantidad de residuos; que se separe en origen y cada vez más se impulse el hábito del reciclado en las localidades. Es un desafío que es absolutamente realizable. Requiere mucho trabajo porque las distancias son distintas pero priorizar el reciclaje y la economía circular es el camino a seguir para los próximos años.

