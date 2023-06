Cuánto cuesta pasar unos días en la ciudad de Bariloche

Especial para La Nueva Mañana

Con el comienzo del invierno, los principales destinos de nieve de nuestro país ya empezaron a realizar la apertura de la temporada y a mostrar sus propuestas para quienes puedan visitarlos, principalmente, en las vacaciones de julio.

Uno de los destinos más elegidos por argentinos y extranjeros en esta época del año es Bariloche, ubicado en la Patagonia argentina.

De hecho, es la ciudad que se ubicó en el primer puesto en el ranking de ciudades elegidas por los argentinos a través del programa PreViaje 4. Es decir que miles de personas llegarán en esta temporada aprovechando el 50% de reintegro que ofrecía esta iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

El destino está preparado para eso, ya desde ediciones anteriores, los distintos prestadores muestran sus carteles con la indicación de adhesión al programa que tanto éxito tuvo.

Apertura de temporada

Tuve la suerte de viajar en estos días a Bariloche para vivir la apertura de temporada organizada por el Ministerio de Turismo de Río Negro.

Ya desde la llegada en el avión, la ciudad muestra sus atractivos: las montañas con sus cimas coronadas con nieve, la estepa tapizando el suelo de distintos marrones y el gran Lago Nahuel Huapi bañando las costas de Bariloche. Típica postal que amerita reservar el asiento de la ventanilla del avión para no perdérsela.

Al comenzar a ingresar a la ciudad, los pinos empiezan a dominar el paisaje y las distintas montañas se van ubicando como telón de fondo, pero siempre se pueden ver.

Estos meses del año son bastante lluviosos, así que conviene ir preparados no solo para el frío, sino para la lluvia y, muy probablemente, para las nevadas que empiezan a hacerse cada vez más habituales y constantes.

Un cerro para disfrutar de la nieve

En mi visita pude recorrer parte del Cerro Catedral, ese ícono de Bariloche que es uno de los más elegidos para vivir y disfrutar la nieve.

Allí se realizó el evento de apertura de temporada a través del cual la gobernadora Arabela Carreras, el ministro de Turismo provincial Diego Cannestraci y distintos referentes del turismo presentaron las propuestas con las que se van a encontrar los visitantes cuando lleguen a la provincia.

Específicamente, el Cerro Catedral se remodeló para esta temporada: cuenta con 28 medios de elevación entre cabinas; telesillas dobles, triples, cuádruple y séxtuple; magic carpet y medios de arrastre.

El ascenso al Cerro para esquiar durante todo un día está en $ 29000 para adultos y $ 24100 para menores en esta temporada. A eso hay que agregarle el alquiler de la ropa para la nieve y lo que se vaya a consumir durante la jornada.

Ahí mismo hay diferentes opciones como bares, restaurantes y carritos con diversas comidas para elegir.

Ahora, también existe la posibilidad de usar los medios de elevación para visitar el Cerro y eso tiene un costo de $ 13500 para mayores y $ 10800 para menores, ida y vuelta. Lo que incluye es un ascenso y descenso por la Telecabina Amancay.

Tour en la ciudad

Luego de un día a pura nieve, vale la pena salir a recorrer el Centro de la ciudad con su arquitectura pintoresca donde la madera sobresale y le da calidez a cada lugar.

El Centro Cívico es un imperdible por sus características edilicias tan distintivas, sus perros San Bernardo que están dispuestos para sacarse una foto y el lago de frente que completa una postal única.

Saliendo por la calle Mitre, la principal, abundan las tiendas de artículos regionales donde se puede encontrar desde abrigos con la insignia de la ciudad hasta cervezas artesanales barilochenses (que hay muchas marcas) hasta conservas y dulces con frutos rojos.

También la propuesta gastronómica es variada, con platos elaborados con productos locales como la trucha y el cordero patagónico.

En este rubro, no se puede dejar de visitar las chocolaterías que ahora ya no se centran solo en chocolates, sino que la mayoría han anexado cafetería y heladería. Todo un abanico de sabores para no perderse, pero tampoco excederse. El kilo de chocolates en estos locales de la avenida principal arranca en los $ 12000.

Un dato: vale la pena visitar la feria de artesanos que se encuentra detrás del Centro Cívico donde se consiguen precios más económicos.

Para ir de excursión

Para salir a recorrer los alrededores de la ciudad también hay infinidad de lugares. Circuito Chico, Cerro Tronador, Cerro Otto, Puerto Pañuelos y las excursiones lacustres, por mencionar solo algunas de las opciones.

Actualmente, el ascenso y descenso por el famoso teleférico del Cerro Otto cuesta $ 7000 para adultos. Arriba hay distintas actividades que se pueden hacer abonando un costo extra.

Para hacer una excursión lacustre, una de las empresas prestatarias del servicio ofrece excursiones que arrancan en los $ 8000 dependiendo del lugar y el recorrido que se quiera hacer.

Con todo esto (y más que no entra en una nota), Bariloche es un excelente destino para el invierno fundamentalmente por la nieve, pero para todo el año por la cantidad de lugares que tiene para conocer.

